Дефіцит Patriot є частиною глобальної проблеми: чому російська балістика все частіше пробиває оборону України, — AP

Російські балістичні ракети все частіше пробивають українську оборону. Системи протиповітряної оборони мають лише хвилини, а іноді й секунди на виявлення та перехоплення смертоносної загрози.

Брак часу залишає Київ та інші міста все більш вразливими перед руйнівними атаками ракет. Однак Україна має занадто мало американських батарей та ракет-перехоплювачів Patriot для власного захисту, пише Associated Press.

Томас Візінгтон, експерт з електронної боротьби з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), пояснив журналістам, що коли така боєголовка летить до цілі, "це відбувається під дуже, дуже крутим кутом і з шаленою швидкістю". Саме російська ракета "Іскандер-М" наземного базування є основною балістичною ракетою Кремля, хоча РФ також випускала зенітні ракети С-300 і С-400 по наземних цілях в Україні.

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Навіть захист Patriot не є гарантованим

Американська система Patriot, яку раніше передали Україні, створена для високошвидкісної протиракетної оборони. Технологія Patriot повинна відстежити ракету, спрогнозувати її траєкторію та здійснити запуск протягом кількох хвилин, що іноді залишає лише секунди для безпосереднього перехоплення ворожої цілі.

Поки що система Patriot єдина в Україні, яка здатна перехопити ракети "Іскандер-М", С-400 та "Циркон". США та союзники застосовують також інші системи, зокрема THAAD і корабельні засоби оборони Aegis, але їх Україні не надали.

Самих батарей Patriot, які могли б захищати українські міста, у Києва занадто мало. Російські атаки тим часом відбуваються із застосуванням різноманітного озброєння, що значно ускладнює протиповітряну оборону.

"Росія комбінує балістичні ракети з крилатими ракетами, безпілотниками та хибними цілями, змушуючи захисників відстежувати безліч загроз і економити дефіцитні ракети-перехоплювачі", — йдеться у публікації.

Дефіцит ракет-перехоплювачів є лише частиною глобальної проблеми

Війна на Близькому Сході лише посилила дефіцит Patriot. За підрахунком Associated Press, що запаси Patriot у США скоротилися щонайменше на 65% порівняно з довоєнним рівнем, хоча Пентагон наполягає на тому, що володіє значними запасами озброєння. Що стосується виробництва, то воно не здатне негайно врегулювати ситуацію.

Окрім того, політичні сигнали Вашингтона Києву також зазнали змін. На саміті НАТО у Туреччині президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Україні ліцензію на виробництво Patriot. Однак вже через кілька тижнів він сказав, що це питання все ще розглядається.

"Навіть за наявності ліцензії, як повідомили AP посадовці та експерти, запуск виробництва в Україні займе роки", — пише видання.

"Україна цілиться в лучника, а не в стрілу"

У публікації йдеться, що українські військові намагаються знищувати російські ракетні пускові установки та інфраструктуру до того, як ракети будуть запущені — "цілячись у лучника, а не в стрілу".

Посадовці, обізнані з переговорами, розповіли журналістам, що президент Володимир Зеленський просив Дональда Трампа допомогти отримати дозвіл Ілона Маска на використання українськими силами зв'язку Starlink для наведення на цілі всередині РФ. Ця можливість допомогла б Україні дронами знищувати пускові установки та супутню інфраструктуру, тим самим зменшуючи кількість російських ракет.

Україна також розробляє систему Freya, яка має бути дешевшим протибалістичним аналогом Patriot. Проте поки невідомо, коли проєкт стане дієздатним.

Нагадаємо, 5 серпня Зеленський заявив, що Україна буде нищити установки для балістичних ракет.

Також видання Financial Times розповідало, що Трамп відмовив Зеленському у додаткових ракетах до Patriot.