В Украине предлагают отсрочку от мобилизации для новой категории мужчин: о ком идет речь

В Украине зарегистрировали петицию, в которой предлагается предоставить отсрочку от мобилизации женатым мужчинам без детей. Автор петиции предлагает ограничить её по возрасту и установить срок отсрочки от одного до трёх лет.

Об этом говорится в петиции № 41/010491-26эп, зарегистрированной на сайте Кабинета Министров Украины.

По состоянию на 7 августа она собрала 76 из необходимых 25 тысяч подписей.

Автор петиции предлагает предоставить такое право мужчинам, у которых нет детей, которые состоят в зарегистрированном браке и подлежат именно принудительной мобилизации, а не служат по контракту. Также предлагается распространить эту норму на тех, кто уже был мобилизован.

Предлагается ограничить возраст для получения отсрочки примерно 35–40 годами. Срок отсрочки должен составлять от одного до трёх лет — чтобы дать возможность создать семью и стать отцом.

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Текст петиции Фото: Скриншот

В обосновании петиции отмечается, что действующая система мобилизации не предусматривает отдельной отсрочки для бездетных мужчин, состоящих в браке. Автор считает, что это может ограничивать их право на создание семьи и отцовство.

В петиции также проводится связь между предлагаемыми изменениями и демографической ситуацией в Украине. Среди причин демографического кризиса автор называет массовую миграцию, снижение рождаемости и потери населения в результате войны.

Сбор подписей под петицией продлится ещё 91 день. Для её рассмотрения необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Напомним, ранее в Украине была зарегистрирована петиция с призывом отменить освобождение от мобилизации для певцов, актёров, музыкантов, телеведущих, режиссёров, продюсеров, художников и других работников шоу-бизнеса. Автор петиции считает, что профессия, популярность или деятельность в сфере культуры не должны быть отдельным основанием для получения отсрочки от призыва.

Ранее на сайте Кабинета Министров Украины была зарегистрирована петиция с предложением изменить порядок мобилизации граждан, находящихся в резерве. Автор инициативы призывает в первую очередь призывать людей с военным опытом и тех, кто уже сдавал военную присягу, а также сохранить отсрочку для родителей несовершеннолетних детей.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что около 7 % мобилизованных украинцев имеют законное право на отсрочку, однако из-за ошибок при призыве всё равно попадают в армию. По её словам, такие случаи создают дополнительную нагрузку на систему и приводят к значительным финансовым затратам.