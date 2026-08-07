В Україні пропонують відстрочку від мобілізації для нової категорії чоловіків: про кого йдеться

В Україні зареєстрували петицію, яка пропонує надати відстрочку від мобілізації одруженим чоловікам без дітей. Авторка пропонує обмежити її за віком і встановити строк відстрочки від одного до трьох років.

Про це йдеться у петиції №41/010491-26еп, зареєстрованій на сайті Кабінету Міністрів України.

Станом на 7 серпня вона зібрала 76 із необхідних 25 тисяч підписів.

Авторка петиції пропонує надати таке право чоловікам, які не мають дітей, перебувають у зареєстрованому шлюбі та підлягають саме примусовій мобілізації, а не служать за контрактом. Також пропонується поширити норму на тих, хто вже був мобілізований.

Вік для застосування відстрочки пропонують обмежити орієнтовно 35–40 роками. Строк відстрочки має становити від одного до трьох років — для можливості створити сім’ю та стати батьком.

Текст петиції Фото: Скриншот

В обґрунтуванні петиції зазначається, що чинна система мобілізації не передбачає окремої відстрочки для бездітних чоловіків у шлюбі. Авторка вважає, що це може обмежувати їхнє право на створення сім’ї та батьківство.

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Петиція також пов’язує запропоновані зміни з демографічною ситуацією в Україні. Серед причин демографічної кризи авторка називає масову міграцію, зниження народжуваності та втрати населення через війну.

Збір підписів за петицію триватиме ще 91 день. Для її розгляду потрібно набрати 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, раніше в Україні зареєстрували петицію із закликом скасувати бронювання від мобілізації для співаків, акторів, музикантів, телеведучих, режисерів, продюсерів, художників та інших працівників шоубізнесу. Автор петиції вважає, що професія, популярність або діяльність у сфері культури не мають бути окремою підставою для отримання бронювання.

Раніше на сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію із пропозицією змінити порядок мобілізації заброньованих громадян. Авторка ініціативи закликає насамперед призивати людей із військовим досвідом і тих, хто вже складав військову присягу, а також залишити відстрочку для батьків неповнолітніх дітей.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова повідомляла, що близько 7% мобілізованих українців мають законне право на відстрочку, однак через помилки під час призову все одно потрапляють до війська. За її словами, такі випадки створюють додаткове навантаження на систему та призводять до значних фінансових витрат.