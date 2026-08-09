Обстрел Одесской области: движение транспорта к границе с Молдовой частично восстановлено, — ГПСУ

В Одесской области возобновилось движение транспорта после атаки Вооруженных сил Российской Федерации в ночь на 9 августа.

Движение транспорта в Одесской области было частично восстановлено в 10:40. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Ранее в ведомстве отмечали, что в результате ударов РФ в Одесской области ограничено движение к отдельным пунктам пропуска на границе Украины.

Как пояснили в ГПСУ, из-за вражеской атаки был невозможен проезд к некоторым пунктам пропуска на границе с Молдовой и от них в направлении Одессы. Речь шла об отдельном участке трассы "Одесса–Рени".

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Пограничники призвали украинцев учитывать эту информацию при планировании поездок. В ведомстве подчеркнули, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

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Напомним, в ночь на 9 августа ВС РФ атаковали Одессу и Одесскую область ракетами и беспилотниками. В результате обстрела были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. В областном центре начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Фокус также сообщал, что 7 августа россияне нанесли удар по Одессе, повредив стадион "Черноморец", расположенный в парке Шевченко в центре города. Повреждения получили крыша, остекление и трибуны. Пострадал один человек.