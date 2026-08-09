Обстріл Одеської області: рух транспорту до кордону з Молдовою частково відновлено, — ДПСУ
В Одеській області почалося відновлення руху транспорту після атаки Збройних сил Російської Федерації в ніч на 9 серпня.
Рух транспортних засобів на Одещині було частково відновлено о 10.40. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).
Раніше у відомстві зазначали, що внаслідок ударів РФ в Одеські області обмежено рух до окремих пунктів пропуску на кордоні України.
Як пояснили у ДПСУ, через ворожу атаку був неможливий рух до деяких пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та від них у напрямку Одеси. Йшлося про окрему ділянку траси "Одеса–Рені".Важливо
Прикордонники закликали українців врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок. У відомстві наголосили, що про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, вночі проти 9 серпня ЗС РФ атакували Одесу та Одеську область ракетами і безпілотниками. Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. В обласному центрі почалися перебої зі світлом і водопостачанням.
Фокус також повідомляв, що 7 серпня росіяни завдали удару по Одесі, пошкодивши стадіон "Чорноморець", що знаходиться в парку Шевченка в центрі міста. Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни. Постраждала одна людина.