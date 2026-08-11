"Не БПЛА": в Хабаровском крае РФ горит крупный нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" (видео)

Во вторник, 11 августа, в российском Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ произошёл пожар. В сети пишут, что горит крупный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Роснефти".

Утром очевидцы сообщили, что на промышленном объекте в Комсомольске-на-Амуре внезапно вспыхнул пожар. Об этом пишут OSINT-аналитики.

"В Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский край, совершенно "случайно" загорелся НПЗ", — отмечают мониторинговые каналы.

Причины внезапного возгорания объекта на момент публикации остаются неизвестными. Аналитики предполагают, что это не является следствием атаки беспилотников. Официально власти не объясняли причину возгорания.

Кадры пожара на НПЗ "Роснефти" в Хабаровском крае РФ

По данным мониторингового канала Astra, в Комсомольске-на-Амуре горит ООО "РН-Комсомольский НПЗ", принадлежащее нефтяному гиганту "Роснефть" (Комсомольский нефтеперерабатывающий завод). Предприятие, согласно проектной мощности, перерабатывает около 8 миллионов тонн нефти в год.

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НПЗ производит автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта К5, судовое топливо и другую нефтепродукцию и является одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов на Дальнем Востоке России.

Напомним, в ночь на 11 августа беспилотники атаковали Воронежскую область РФ: под ударом оказался логистический хаб Wildberries.

10 августа беспилотники впервые долетели до российского Тобольска, расположенного более чем в 2000 километров от границы с Украиной, и нанесли удар по крупному химическому заводу.