"Не БпЛА": у Хабаровському краю РФ палає великий нафтопереробний завод "Роснєфті" (відео)

У вівторок, 11 серпня, у російському Комсомольську-на-Амурі Хабаровського краю РФ здійнялася пожежа. У мережі пишуть, що палає великий нафтопереробний завод, що належить "Роснєфті".

Вранці очевидці повідомили, що на промисловому об'єкті у Комсомольську-на-Амурі раптом здійнялася пожежа. Про це пишуть OSINT-аналітики.

"У Комсомольську-на-Амурі, Хабаровський край, цілком "випадково" спалахнув НПЗ", — зазначають моніторингові канали.

Причини, чому об'єкт раптово загорівся, залишаються невідомими на момент публікації. Аналітики припускають, що це не є наслідками атаки безпілотників. Офіційно влада не пояснювала причину займання.

Кадри пожежі на НПЗ "Роснєфті" у Хабаровському краю РФ

За даними моніторингового каналу Astra, у Комсомольську-на-Амурі палає ТОВ "РН-Комсомольський НПЗ", який належить компанії-гіганту "Роснєфть" (Комсомольський нафтопереробний завод). Підприємство, згідно з проєктною потужністю, переробляє близько 8 мільйонів тонн нафти на рік.

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НПЗ виробляє автомобільні бензини та дизельне паливо стандарту К5, суднове паливо та іншу нафтопродукцію та є одним із ключових постачальників нафтопродуктів на Далекому Сході у Росії.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня безпілотники атакували Воронезьку область РФ: під ударом опинився логістичний хаб Wildberries.

10 серпня безпілотники вперше долетіли до російського Тобольська за понад 2000 кілометрів від кордону з Україною, уразивши великий хімічний завод.