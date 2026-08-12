"Вредят мирным жителям": правозащитники призвали США остановить передачу Украине кассетных боеприпасов

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Конгресс США не разрешать передачу Украине турецких запасов кассетных боеприпасов. В организации заявили, что из-за срока годности и ненадежности этих боеприпасов они представляют опасность для гражданского населения.

Об этом говорится в заявлении Human Rights Watch от 11 августа.

Турция обратилась к США с просьбой разрешить реэкспорт в Украину десятков тысяч ракет, ракетных снарядов и артиллерийских боеприпасов, которые десятилетиями хранились на её складах.

По данным HRW, предлагаемое соглашение на сумму 256 млн долларов также предусматривает передачу Украине 12 пусковых установок M270 и трех типов кассетных боеприпасов. Речь идет о 70 баллистических ракетах M39 ATACMS, 2524 ракетах M26 и 47 тысячах артиллерийских снарядов M509A1.

В целом эти боеприпасы содержат более 10 миллионов взрывных суббоеприпасов. Основную часть предлагаемого пакета составляют артиллерийские снаряды, которые США сняли с вооружения ещё в 1994 году после списания гаубиц, на которых они использовались.

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"Поставка устаревших кассетных боеприпасов в зону конфликта создает предсказуемую гуманитарную проблему для гражданского населения", — заявила заместитель директора HRW в Вашингтоне Николь Виддерсхайм.

В письме в Конгресс от 6 августа представитель Госдепартамента США отметил, что американское правительство готово разрешить эту поставку. В документе также говорится, что Украина хочет получить эти системы для укрепления своих наступательных и оборонительных возможностей.

HRW отмечает, что кассетные боеприпасы рассеивают суббоеприпасы на большой площади, а часть из них не взрывается и может оставаться опасной для людей. Организация призвала Конгресс воспользоваться правом заблокировать сделку.

"Эти кассетные боеприпасы известны тем, что часто не попадают в цель и наносят ущерб гражданскому населению. Конгресс ещё может остановить эту опасную поставку", — сказала Виддерсхайм.

Напомним, военный обозреватель Дэвид Шарп ранее пояснял, что ВСУ используют американские кассетные боеприпасы, которые имеют довольно высокий процент отказов. По его словам, после обстрела территорию необходимо тщательно обследовать перед захватом, чтобы военные не подорвались на неразорвавшихся боеприпасах.

В июне 2026 года мониторинговый канал "еРадар" сообщал о применении Россией ракет "Искандер-М" с кассетной боевой частью. По данным канала, кассетные элементы могли детонировать через 20–30 минут после падения ракеты.