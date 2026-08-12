"Шкодять цивільним": правозахисники закликали США зупинити передачу Україні касетних боєприпасів

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала Конгрес США не дозволяти передачу Україні турецьких запасів касетних боєприпасів. В організації заявили, що через вік і ненадійність цих боєприпасів вони становлять ризик для цивільних.

Про це йдеться в заяві Human Rights Watch 11 серпня.

Туреччина запросила у США дозвіл на реекспорт Україні десятків тисяч ракет, ракетних снарядів і артилерійських боєприпасів, які десятиліттями зберігалися на її складах.

За даними HRW, запропонована угода на $256 млн передбачає також передачу Україні 12 пускових установок M270 і трьох типів касетних боєприпасів. Йдеться про 70 балістичних ракет M39 ATACMS, 2524 ракети M26 та 47 тисяч артилерійських снарядів M509A1.

Загалом ці боєприпаси містять понад 10 мільйонів вибухових суббоєприпасів. Основну частину запропонованого пакета становлять артилерійські снаряди, які США зняли з озброєння ще у 1994 році після списання гаубиць, що їх використовували.

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“Передача застарілих касетних боєприпасів у зону конфлікту створює гуманітарну проблему для цивільних, яку можна передбачити”, — заявила заступниця директора HRW у Вашингтоні Ніколь Віддерсгайм.

У листі до Конгресу від 6 серпня представник Держдепартаменту США зазначив, що американський уряд готовий дозволити передачу. У документі також сказано, що Україна хоче отримати ці системи для посилення наступальних і оборонних можливостей.

HRW зазначає, що касетні боєприпаси розсіюють суббоєприпаси на великій площі, а частина з них не вибухає та може залишатися небезпечною для людей. Організація закликала Конгрес скористатися правом заблокувати угоду.

“Ці касетні боєприпаси відомі тим, що часто не влучають у цілі та завдають шкоди цивільним. Конгрес ще може зупинити цю небезпечну передачу”, — сказала Віддерсгайм.

Нагадаємо, військовий оглядач Давид Шарп раніше пояснював, що ЗСУ використовують американські касетні боєприпаси, які мають досить високий відсоток відмов. За його словами, після обстрілу територію потрібно ретельно планувати до захоплення, щоб військові не підірвалися на боєприпасах, які не вибухнули.

У червні 2026 року моніторинговий канал “єРадар” повідомляв про застосування Росією ракет “Іскандер-М” з касетною бойовою частиною. За даними каналу, касетні елементи могли детонувати через 20–30 хвилин після падіння ракети.