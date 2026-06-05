Касети вибухають за 30 хвилин: РФ б'є "Іскандерами", які детонують з затримкою, — "єРадар"

Російська армія почала використовувати для ударів по Україні ракету "Іскандер-М", яка має касетну бойову частину. Її особливість полягає в тому, що детонування касет відбувається через 20-30 хвилин, повідомляє моніторинговий канал "єРадар".

Автори каналу пояснюють, що коли ракета приземляється, з неї на сотні метрів розлітаються касети. А за 20-30 хвилин вони починають детонувати. Про це повідомив моніторинговий канал "єРадар" у Telegram.

"Це ставить під загрозу усіх, хто прибуває на місце ураження та тих, хто евакуйовується з прилеглих територій. Будьте уважні та обережні. Не підходьте до підозрілих предметів на місцях падіння ракет", — зазначили там.

Водночас автори каналу не вказали, де саме могли росіяни застосувати такі ракети та наскільки масовим є таке явище.

Раніше Фокус повідомляв, що під час атаки 2 червня російські війська били по Дніпру касетними боєприпасами. Міський голова Борис Філатов наголосив, що ЗС РФ навмисно б'ють по українцях такими засобами ураження, щоб було побільше жертв серед цивільних, рятувальників, поліції.

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Під час атаки на Київ наприкінці березня також були виявлені сліди від касетних боєприпасів. Примітно, що тоді уламки іранської касетної ракети впали приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі.

Нагадуємо, 3 червня Фокус писав про російський обстріл Дніпра, внаслідок якого загорівся логістичний центр "Нової пошти". А вже 4 червня Збройні сили Російської Федерації обстріляли Дніпро, влучивши в логістичний комплекс компанії АТБ площею 37,5 тис. кв. м. Попередньо сума збитків оцінюється у сотні мільйонів гривень, однак остаточні висновки будуть зроблені після завершення експертного обстеження об’єкта, зазначили в компанії.