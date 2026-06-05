Кассеты взрываются за 30 минут: РФ бьет "Искандерами", которые детонируют с задержкой, — "еРадар"

Российская армия начала использовать для ударов по Украине ракету "Искандер-М", которая имеет кассетную боевую часть. Ее особенность заключается в том, что детонирование кассет происходит через 20-30 минут, сообщает мониторинговый канал "еРадар".

Авторы канала объясняют, что когда ракета приземляется, из нее на сотни метров разлетаются кассеты. А через 20-30 минут они начинают детонировать. Об этом сообщил мониторинговый канал "еРадар" в Telegram.

"Это ставит под угрозу всех, кто прибывает на место поражения и тех, кто эвакуируется с прилегающих территорий. Будьте внимательны и осторожны. Не подходите к подозрительным предметам на местах падения ракет", — отметили там.

В то же время авторы канала не указали, где именно могли россияне применить такие ракеты и насколько массовым является такое явление.

Ранее Фокус сообщал, что во время атаки 2 июня российские войска били по Днепру кассетными боеприпасами. Городской голова Борис Филатов отметил, что ВС РФ намеренно бьют по украинцам такими средствами поражения, чтобы было побольше жертв среди гражданских, спасателей, полиции.

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Во время атаки на Киев в конце марта также были обнаружены следы от кассетных боеприпасов. Примечательно, что тогда обломки иранской кассетной ракеты упали примерно в 30 метрах от посольства Украины в Израиле.

Напоминаем, 3 июня Фокус писал о российском обстреле Днепра, в результате которого загорелся логистический центр "Новой почты". А уже 4 июня Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Днепр, попав в логистический комплекс компании АТБ площадью 37,5 тыс. кв. м. Предварительно сумма ущерба оценивается в сотни миллионов гривен, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертного обследования объекта, отметили в компании.