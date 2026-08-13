UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война Взрывы в Крыму и удары по Черноморскому флоту

Подрыв топ-офицера РФ в Севастополе: ФСБ задержала подозреваемую, которая "признала вину" (фото)

фото Маргариты Реут, подозреваемой в подрыве в Севастополе 13 августа
В Севастополе задержали Маргариту Реут за подрыв 13 августа | Фото: Mash

Федеральная служба безопасности России заявила, что задержала женщину, устроившую взрыв в Севастополе и подорвавшую коллаборациониста Роберта Шагеева. 32-летняя женщина якобы сразу признала свою вину. При этом российские СМИ нашли страницу задержанной в соцсетях и убедились, что она стесняется быть россиянкой и выступает против войны. Что известно о задержании подозреваемой в подрыве на оккупированной территории Крыма?

Информация о задержании "подозреваемой" появилась в сети в полдень 13 августа, через два часа после взрыва в Севастополе, говорится в сообщении российского агентства ТАСС. Женщину допросили, и она, по всей видимости, уже призналась в том, что устроила диверсию по заказу Украины.

Российские журналисты не назвали имя задержанной и не сообщили других подробностей инцидента в РФ. Спецслужбы так и не назвали имя погибшего, указав лишь, что это "военнослужащий Минобороны РФ". Оппозиционные Кремлю СМИ утверждают, что это бывший капитан подводной лодки "Запорожье" Роберт Шагеев, перешедший на сторону россиян.

Відео дня
скриншот поста о заявлении ФСБ в отношении подозреваемой в подрыве в Севастополе 13 августа
Взрыв в Севастополе — ФСБ сообщила о задержании подозреваемой 13 августа
Фото: Скриншот

Взрыв в Севастополе — что известно о задержанной подрывнице

Между тем российское СМИ Mash сообщило много подробностей о задержанной, подозреваемой в организации взрыва в Севастополе. При этом не указаны имена собеседников из ФСБ, предоставивших информацию. Указано, что женщину, вероятно, зовут Маргарита Реута — ей 32 года, она родилась в Ярославле, жила в Сочи. Чтобы взорвать Шагеева, она якобы положила взрывчатку в урну и ждала рядом, чтобы привести взрывчатку в действие. Во время задержания у неё обнаружили пульт дистанционного управления, говорится в сообщении росСМИ. Во время допроса Маргарита уже признала вину и сообщила, что ей якобы заплатили за преступление криптовалютой и что после диверсии она должна была улететь за границу (уже имела билет из Сочи).

"На вопрос, заданный во время допроса — раскаивается ли Маргарита Реут в содеянном (организации убийства офицера ВС РФ) — Маргарита Реут ответила "нет", — написало Mash.

Российские журналисты нашли фотографии подозреваемой, сделанные во время отдыха и на рабочем месте. Также они сообщили, что она бывала на оккупированной территории Крыма, путешествовала в Египет и Турцию. Кроме того, она занималась волонтерством и, среди прочего, была оштрафована за "дискредитацию ВС РФ": высказала критические замечания в адрес россиян после атаки ВСУ на военные объекты.

фото Маргариты Реут, подозреваемой в подрыве в Севастополе 13 августа
Взрыв в Севастополе — Маргарита Реут, подозреваемая, 13 августа

Кроме того, росСМИ сообщили, что женщина прошла генетический тест, выяснила, что по происхождению она русская: написала, что ей "стыдно быть русской". Другие подробности биографии — работа в научной лаборатории по производству вагинальных свечей, сообщило Mash.

фото с места работы подозреваемой Маргариты Реут
Взрыв в Севастополе — место работы подозреваемой Маргариты Реут
Фото: Mash

В публикации российских СМИ приводится скриншот генетического заключения Маргариты Реут с фразой о том, что ей не хочется быть россиянкой.

Скриншот результатов генетического теста подозреваемой Маргариты Реут
Взрыв в Севастополе — генетический тест подозреваемой Маргариты Реут
Фото: Mash

Что произошло в Севастополе 13 августа

Утром 13 августа стало известно о взрыве в Севастополе: взорвалось взрывное устройство в урне, когда мимо проходили двое мужчин. Один из них погиб. Погибшим, вероятно, является капитан 1-го ранга и офицер-подводник Роберт Шагеев. Выяснилось, что это бывший военнослужащий Украины, который после аннексии начал служить в ВС РФ. Последнее место службы во времена Украины — командование подводной лодкой "Запорожье", а до 2024 года — командир дивизиона подводных лодок, несущих ракеты "Калибр".

Напоминаем, что 13 августа в Севастополе произошел еще один взрыв, в результате которого погибли четверо саперов МЧС РФ: Фокус собрал информацию об этом инциденте.