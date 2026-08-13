Підрив топофіцера РФ у Севастополі: ФСБ затримала підозрювану, яка "визнала провину" (фото)

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що затримала жінку, яка влаштувала вибух у Севастополі та підірвала колабораціоніста Роберта Шагеєва. 32-річна жінка начебто відразу визнала свою провину. При цьому росЗМІ відшукали сторінку затриманої у соцмережах та переконались, що вона соромиться бути росіянкою та проти війни. Що відомо про затримання підозрюваної у підриві на ТОТ Криму?

Інформація про затримання "підозрюваної" з'явилось у мережі опівдні 13 серпня, через дві години після вибуху Севастополі, ідеться у дописі росЗМІ ТАСС. Жінку допитали й вона вже начебто зізналась у тому, що влаштувала диверсію на замовлення України.

Російські журналісти не назвали ім'я затриманої та не розповіли інших деталей інциденту у РФ. Спецслужби так і не назвали імені загиблого, лише вказано, що це "військовослужбовець Міноборони РФ". Опозиційні Кремлю медіа стверджують, що це екскапітан підводного човна "Запоріжжя" Роберт Шагеєв, який перейшов на бік росіян.

Вибух у Севастополі — ФСБ про затримання підозрюваної 13 серпня Фото: Скриншот

Вибух у Севастополі — що відомо про затриману підривницю

Тим часом росЗМІ Mash розповіло багато деталей про затриману, підозрювану у влаштуванні вибуху у Севастополі. При цьому не вказані імена співрозмовників у ФСБ, які надали інформацію. Вказано, що жінку, ймовірно, звати Маргарита Реута — їй 32 роки, народилась у Ярославлі, жила у Сочі. Щоб підірвати Шагеєва, вона начебто поклала вибухівку в урну та чекала поруч, щоб привести в дію вибухівку. Під час затримання у неї виявили пульт дистанційного керування, ідеться у повідомленні росЗМІ. Під час допиту Маргарита вже визнала провину і повідомила, що їй начебто заплатили за злочин криптовалютою і що після диверсії вона мала вилетіти за кордон (вже мала білет з Сочі).

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"На запитання під час допиту — чи кається Маргарита Реут у скоєному (організації вбивства офіцера ЗС РФ) — Маргарита Реут відповіла "ні", — написало Mash.

Російські журналісти відшукали фото підозрюваної з відпочинку та з місця роботи. Також розповіли, що вона бувала на ТОТ Криму, подорожувала до Єгипту та Туреччини. Крім того, займалась волонтерством і, серед іншого, отримала штраф за "дискредитацію ЗС РФ": вигукнула критичні зауваження щодо росіян після атаки ЗСУ на військові об'єкти.

Вибух у Севастополі — Маргарита Реут, підозрювана, 13 серпня

Також росЗМІ написало, що жінка провела генетичний тест, з'ясувала, що вона за походженням все ж росіянка, і після цього написала, що їй "соромно бути росіянкою". Інші деталі біографії — робота у науковій лабораторії з виготовлення вагінальних свічок, розповіло Mash.

Вибух у Севастополі — місце роботи підрозрюваної Маргарити Реут Фото: Mash

У дописі росЗМІ є скриншот генетичного висновку Маргарити Реут з фразою про те, що їй не хочеться бути росіянкою.

Вибух у Севастополі — генетичний тест підрозрюваної Маргарити Реут Фото: Mash

Що сталось у Севастополі 13 серпня

Зранку 13 серпня стало відомо про вибух у Севастополі: підірвався вибуховий пристрій в урні, коли мимо проходили двоє чоловіків. Один з них загинув. Загиблим, ймовірно, є капітан 1-го рангу та офіцер-підводник Роберт Шагеєв. З'ясувалось, що це колишній військовослужбовець України, який після анексії почав служити у ЗС РФ. Останнє місце роботи за часів України — командування субмариною "Запоріжжя", а до 2024 року — командир дивізіону підводних човнів, носіїв ракет "Калібр".

Нагадуємо, 13 серпня у Севастополі стався ще один вибух, від якого загинуло четверо саперів МНС РФ: Фокус зібрав інформацію про інцидент.