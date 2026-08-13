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Підрив топофіцера РФ у Севастополі: ФСБ затримала підозрювану, яка "визнала провину" (фото)

фото Маргарити Реут, підозрюваної у підриві у Севастополі 13 серпня
У Севастополі затримали Маргариту Реут за підрив 13 серпня | Фото: Mash

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що затримала жінку, яка влаштувала вибух у Севастополі та підірвала колабораціоніста Роберта Шагеєва. 32-річна жінка начебто відразу визнала свою провину. При цьому росЗМІ відшукали сторінку затриманої у соцмережах та переконались, що вона соромиться бути росіянкою та проти війни. Що відомо про затримання підозрюваної у підриві на ТОТ Криму?

Інформація про затримання "підозрюваної" з'явилось у мережі опівдні 13 серпня, через дві години після вибуху Севастополі, ідеться у дописі росЗМІ ТАСС. Жінку допитали й вона вже начебто зізналась у тому, що влаштувала диверсію на замовлення України.

Російські журналісти не назвали ім'я затриманої та не розповіли інших деталей інциденту у РФ. Спецслужби так і не назвали імені загиблого, лише вказано, що це "військовослужбовець Міноборони РФ". Опозиційні Кремлю медіа стверджують, що це екскапітан підводного човна "Запоріжжя" Роберт Шагеєв, який перейшов на бік росіян.

скрин допису про заяву ФСБ щодо підозрюваної у підриві в Севастополі 13 серпня
Вибух у Севастополі — ФСБ про затримання підозрюваної 13 серпня
Фото: Скриншот

Вибух у Севастополі — що відомо про затриману підривницю

Тим часом росЗМІ Mash розповіло багато деталей про затриману, підозрювану у влаштуванні вибуху у Севастополі. При цьому не вказані імена співрозмовників у ФСБ, які надали інформацію. Вказано, що жінку, ймовірно, звати Маргарита Реута — їй 32 роки, народилась у Ярославлі, жила у Сочі. Щоб підірвати Шагеєва, вона начебто поклала вибухівку в урну та чекала поруч, щоб привести в дію вибухівку. Під час затримання у неї виявили пульт дистанційного керування, ідеться у повідомленні росЗМІ. Під час допиту Маргарита вже визнала провину і повідомила, що їй начебто заплатили за злочин криптовалютою і що після диверсії вона мала вилетіти за кордон (вже мала білет з Сочі).

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"На запитання під час допиту — чи кається Маргарита Реут у скоєному (організації вбивства офіцера ЗС РФ) — Маргарита Реут відповіла "ні", — написало Mash.

Російські журналісти відшукали фото підозрюваної з відпочинку та з місця роботи. Також розповіли, що вона бувала на ТОТ Криму, подорожувала до Єгипту та Туреччини. Крім того, займалась волонтерством і, серед іншого, отримала штраф за "дискредитацію ЗС РФ": вигукнула критичні зауваження щодо росіян після атаки ЗСУ на військові об'єкти.

фото Маргарити Реут, підозрюваної у підриві у Севастополі 13 серпня
Вибух у Севастополі — Маргарита Реут, підозрювана, 13 серпня

Також росЗМІ написало, що жінка провела генетичний тест, з'ясувала, що вона за походженням все ж росіянка, і після цього написала, що їй "соромно бути росіянкою". Інші деталі біографії — робота у науковій лабораторії з виготовлення вагінальних свічок, розповіло Mash.

фото з місця роботи підрозрюваної Маргарити Реут
Вибух у Севастополі — місце роботи підрозрюваної Маргарити Реут
Фото: Mash

У дописі росЗМІ є скриншот генетичного висновку Маргарити Реут з фразою про те, що їй не хочеться бути росіянкою.

скрин генетичного тесту підрозрюваної Маргарити Реут
Вибух у Севастополі — генетичний тест підрозрюваної Маргарити Реут
Фото: Mash

Що сталось у Севастополі 13 серпня

Зранку 13 серпня стало відомо про вибух у Севастополі: підірвався вибуховий пристрій в урні, коли мимо проходили двоє чоловіків. Один з них загинув. Загиблим, ймовірно, є капітан 1-го рангу та офіцер-підводник Роберт Шагеєв. З'ясувалось, що це колишній військовослужбовець України, який після анексії почав служити у ЗС РФ. Останнє місце роботи за часів України — командування субмариною "Запоріжжя", а до 2024 року — командир дивізіону підводних човнів, носіїв ракет "Калібр".

Нагадуємо, 13 серпня у Севастополі стався ще один вибух, від якого загинуло четверо саперів МНС РФ: Фокус зібрав інформацію про інцидент.