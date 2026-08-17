Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области: пострадали четыре человека на иностранном судне

Ночью 17 августа враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области. Повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того, пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Трое пострадавших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате атаки возникли пожары. В настоящее время они полностью потушены.

Последствия нападения в Одесской области 16 августа

16 августа враг атаковал Белгород-Днестровский и пригороды Одессы. В Белгород-Днестровском были повреждены фасады и остекление трёх пятиэтажных домов, а впоследствии два жилых дома были разрушены. Также были повреждены территории двух неработающих предприятий.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. В Белгород-Днестровском число пострадавших возросло до двух человек. Позже Кипер сообщил об ударе реактивного беспилотника по почтовому отделению в торговом центре в пригороде Одессы — там пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы.

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В ходе повторной атаки на гражданскую инфраструктуру были разрушены два жилых дома. По данным ОВА, пять человек пострадали, четверо из них госпитализированы, состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое.

18 июля глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о нападении российских военных на иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды в Чёрном море. В результате удара погиб один человек, ещё трое членов экипажа получили ранения и были госпитализированы.

В июне в Чёрном море в результате российской атаки затонуло турецкое рыболовное судно "Duru 67". Тогда погиб один член экипажа, ещё пять моряков получили ранения.

Кроме того, гражданин Филиппин, входивший в состав экипажа сухогруза "Venturo", почти сутки дрейфовал в открытом море на спасательной шлюпке. Впоследствии его обнаружили и спасли украинские пограничники.