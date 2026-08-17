Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини: постраждали чотири людини на іноземному судні

Уночі 17 серпня ворог атакував портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того, постраждали чотири людини.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Троє постраждалих госпіталізовані, один із них перебуває у важкому стані. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки виникли пожежі. Наразі їх повністю ліквідували.

Наслідки атаки на Одещині 16 серпня

16 серпня ворог атакував Білгород-Дністровський та передмістя Одеси. У Білгород-Дністровському пошкоджено фасади та скління трьох п’ятиповерхових будинків, а згодом два житлові будинки були зруйновані. Також ушкоджено територію двох непрацюючих підприємств.

Про це повідомляв голова Одеської ОВА Олег Кіпер. У Білгород-Дністровському кількість постраждалих зросла до двох людей. Пізніше Кіпер повідомив про удар реактивного безпілотника по поштовому відділенню у торговельному центрі в передмісті Одеси — там постраждали семеро людей, п’ятеро з них госпіталізовані.

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Під час повторної атаки на цивільну інфраструктуру були зруйновані два житлові будинки. За даними ОВА, п’ятеро людей постраждали, четверо з них госпіталізовані, стан одного з постраждалих оцінювали як важкий.

18 липня голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про атаку росіян на іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди в Чорному морі. Внаслідок удару загинула одна людина, ще троє членів екіпажу отримали поранення та були госпіталізовані.

У червні в Чорному морі після російської атаки затонуло турецьке рибальське судно Duru 67. Тоді загинув один член екіпажу, ще п’ятеро моряків були поранені.

Також громадянин Філіппін, який був членом екіпажу суховантажа Venturo, майже добу дрейфував у відкритому морі на рятувальній шлюпці. Згодом його виявили та врятували українські прикордонники.