Запасы на пределе: Запад столкнулся с дефицитом систем Patriot после войны США с Ираном, — The Telegraph

Западные страны столкнулись с угрозой дефицита средств противоракетной обороны из-за истощения американских запасов в ходе войны США с Ираном. Это уже сказалось на Украине, где ухудшилась защита от российских баллистических атак.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

По оценке Центра стратегических и международных исследований, США израсходовали около двух третей запасов ракет-перехватчиков Patriot и около 40 % запасов THAAD, имевшихся до войны с Ираном.

По данным издания, запасы ракет Patriot сократились примерно с 2330 до 800. Количество перехватчиков THAAD сократилось с 452 до примерно 250. При этом американские заводы производят около 650 ракет Patriot в год.

Проблема касается не только США. Системами Patriot пользуются 19 стран, в том числе Германия, Польша, Украина, Япония, Катар, Саудовская Аравия и Египет. Почти все они зависят от американского производства и цепочек поставок.

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По словам аналитиков, ситуацию осложняет рост производства баллистических ракет Россией, Ираном, Китаем и Северной Кореей. Россия, по оценке издания, может производить около 120 ракет в месяц — примерно вдвое больше, чем нынешние темпы производства Patriot.

Исчерпание запасов началось ещё до войны с Ираном. Часть ракет передавали Украине, а также использовали для защиты Израиля после атак 7 октября 2023 года и во время его 12-дневной войны с Ираном в 2025 году. Больше всего запасов было израсходовано во время войны США с Ираном в этом году.

"Украина и эта война показали, что невозможно просто накопить достаточные запасы для крупномасштабной войны. Нужны высокие темпы производства", — сказал Саша Брухманн из Международного института стратегических исследований.

Украина особенно остро ощутила нехватку перехватчиков. По данным The Telegraph, союзники поставляют ей около 130 ракет Patriot в год, но этого недостаточно для отражения российских атак. В первые 10 дней августа Россия запустила по Украине почти 70 баллистических ракет, из которых, по данным украинских Воздушных сил, удалось перехватить лишь одну.

Президент Владимир Зеленский заявил, что проблема связана с практически исчерпанными запасами перехватчиков Patriot. Украина также ведет переговоры с США о создании собственной производственной линии, но это может занять от одного до пяти лет.

Американские оборонные компании планируют наращивать производство. В частности, Lockheed Martin получила семилетний контракт на сумму 58,6 млрд долларов, который предусматривает утроение производства новейших перехватчиков Patriot к концу 2030 года. В то же время на наращивание производства уйдут годы, а его сдерживают нехватка специализированных компонентов и материалов.

Издание The Atlantic также сообщало, что компании Raytheon и Lockheed Martin не спешат передавать Украине лицензии на производство ракет для системы Patriot. Официально это объясняется риском нарушения прав интеллектуальной собственности.

Кроме того, 7 августа Дональд Трамп заявил, что у США самих есть проблемы с запасами ракет Patriot. Он обвинил Джо Байдена в том, что из-за значительных поставок оружия Украине американские запасы существенно сократились.