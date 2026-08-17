Запаси на межі: Захід зіткнувся з дефіцитом Patriot після війни США з Іраном, — The Telegraph

Західні країни опинилися перед загрозою дефіциту засобів протиракетної оборони через виснаження американських запасів під час війни США з Іраном. Це вже позначилося на Україні, де погіршився захист від російських балістичних атак.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, США використали близько двох третин запасів ракет-перехоплювачів Patriot і близько 40% запасів Thaad, які були до війни з Іраном.

Запаси Patriot, за даними видання, скоротилися приблизно з 2330 до 800 ракет. Кількість перехоплювачів Thaad зменшилася з 452 до близько 250. Водночас американські заводи виробляють близько 650 ракет Patriot на рік.

Проблема стосується не лише США. Системи Patriot використовують 19 країн, зокрема Німеччина, Польща, Україна, Японія, Катар, Саудівська Аравія та Єгипет. Майже всі вони залежать від американського виробництва та ланцюгів постачання.

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За словами аналітиків, ситуацію ускладнює зростання виробництва балістичних ракет Росією, Іраном, Китаєм і Північною Кореєю. Росія, за оцінкою видання, може виробляти близько 120 ракет на місяць — приблизно вдвічі більше за нинішні темпи виробництва Patriot.

Виснаження запасів почалося ще до війни з Іраном. Частину ракет передавали Україні, а також використовували для захисту Ізраїлю після атак 7 жовтня 2023 року та під час його 12-денної війни з Іраном у 2025 році. Найбільше запасів було витрачено під час цьогорічної війни США з Іраном.

“Україна та ця війна показали, що неможливо просто накопичити достатньо запасів для великої війни. Потрібні темпи виробництва”, — сказав Саша Брухманн з Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Україна особливо гостро відчула дефіцит перехоплювачів. За даними The Telegraph, союзники передають їй близько 130 ракет Patriot на рік, але цього недостатньо для відбиття російських атак. У перші 10 днів серпня Росія запустила по Україні майже 70 балістичних ракет, з яких, за даними українських Повітряних сил, вдалося перехопити лише одну.

Президент Володимир Зеленський заявив, що проблема пов’язана з майже вичерпаними запасами перехоплювачів Patriot. Україна також веде переговори зі США щодо створення власної лінії виробництва, але це може зайняти від одного до п’яти років.

Американські оборонні компанії планують нарощувати виробництво. Зокрема, Lockheed Martin отримала семирічний контракт на $58,6 млрд, який передбачає потроєння виробництва новітніх перехоплювачів Patriot до кінця 2030 року. Водночас на збільшення виробництва потрібні роки, а його стримують нестача спеціалізованих компонентів і матеріалів.

The Atlantic також писало, що компанії Raytheon і Lockheed Martin не поспішають передавати Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Офіційно це пояснюють ризиком порушення прав інтелектуальної власності.

Крім того, 7 серпня Дональд Трамп заявив, що США самі мають проблеми із запасами ракет Patriot. Він звинуватив Джо Байдена в тому, що через значні поставки зброї Україні американські запаси істотно скоротилися.