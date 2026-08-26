Ядерная дубина и больше ракетных ударов: Путин готовится к эскалации войны в Украине, — СМИ

В Кремле пришли к выводу, что переговоры о мирном соглашении зашли в тупик, а потому ВС РФ будут наращивать удары баллистикой по Киеву и объектам инфраструктуры в других украинских городах.

Об это пишет Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника, близких к Кремлю. Они заявляют, что эскалация ударных атак приводит все большее число российских чиновников к выводу, что Путин в конечном итоге может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия в Украине в качестве крайней меры. Но такая вероятность, считают эксперты, остается крайне низкой.

В настоящее время Россия рассматривает возможность усиления мощных обычных баллистических ракетных ударов по Киеву, включая центр столицы, а также по объектам инфраструктуры в других украинских городах, сообщили инсайдеры, попросившие не называть их имена.

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Россия будет наращивать удары баллистикой по Украине

Они также заявили, что все переговорные механизмы фактически рухнули, и обе враждующие стороны вернулись к исходной точке. При этом они утверждают, что Путин не прекратит войну под экономическим давлением санкций и украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и логистические сети.

По словам источников, Москва все чаще рассматривает удары Украины как нападения со стороны стран НАТО, поскольку члены альянса снабжают Киев оружием и разведывательной информацией. Нынешняя фаза боевых действий не является пиком военной эскалации, добавили они.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу 21 августа Фото: ГСЧС

На минувших выходных российский диктатор Владимир Путин обозначил свои намерения, преуменьшив влияние украинских дальнобойных атак на российскую экономику. Украина "открыла ящик Пандоры. Что ж, будьте готовы к ответному удару по наиболее чувствительным секторам вашей экономики", — сказал он.

Усилия США по прекращению войны не привели к прорыву, и переговоры зашли в тупик, поскольку президент Дональд Трамп сосредоточился на конфликте с Ираном. Кремль также отказался от опоры на то, что, по его мнению, было достигнуто между Путиным и Трампом на их саммите на Аляске в августе прошлого года.

Для этого США должны были бы оказать давление на Украину, чтобы та сдала полностью регионы, которые РФ успела вписать в свою Конституцию, в рамках соглашения о прекращении войны. Украина последовательно отвергает это требование Путина.

Госсекретарь США Марко Рубио в июне ясно дал понять, что Вашингтон не разделяет точку зрения России, заявив: "Если бы было достигнуто соглашение, война бы закончилась".

После переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Филиппинах в июле Рубио заявил о необходимости "новых концепций".

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф 25 августа прибыл в Москву для переговоров, хотя неясно, на чем они были сосредоточены. Ожидалось, что американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву после восьмимесячного перерыва и впервые побывают в Киеве, но дата ни одной из этих поездок пока не объявлена.

По словам четырех источников, близких к Кремлю, в отсутствие дипломатии Москва видит мало альтернатив дальнейшей эскалации в достижении своих военных целей. Хотя Россия надеется, что Кушнер и Уиткофф прибудут в Москву с новыми предложениями, ожидания прорыва очень низки, заявили они.

По словам двух источников, Кремль считает, что уже пошел на уступки во время войны, и каждая из них ослабила позиции России. По их словам, Анкоридж рассматривался как еще один провалившийся компромисс.

Встреча Путина и Трампа в Анкоридже Фото: The White House

В последние месяцы Россия и Украина активизировали воздушные атаки на территорию друг друга. Украина наносила удары по нефтеперерабатывающим заводам, что привело к повсеместной нехватке топлива в России, а также по складам Wildberries и Ozon, причинив ущерб логистическим сетям на миллиарды долларов.

Россия и Украина также наносят удары по торговым судам и портам друг друга в районе Черного моря, что вызывает опасения по поводу влияния на поставки зерна на мировые рынки. На долю этих двух стран приходится более четверти мирового экспорта пшеницы, и атаки происходят в разгар сбора урожая в этом году.

Кремль грозит ядерным тактическим оружием — что известно

По словам источников, близких к Кремлю, эскалация ударных атак приводит все большее число российских чиновников к выводу, что Путин в конечном итоге может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия в Украине в качестве крайней меры.

Риск того, что Путин нарушит глобальное табу на применение ядерного оружия в военное время, которое существует с тех пор, как США сбросили две атомные бомбы на Японию в 1945 году, давно является серьезной проблемой для западных чиновников.

В последнее время в Москве участились разговоры сторонников такого шага со стороны "ястребов Кремля". Крайне радикальная реакция рассматривается как возможная, поскольку для Путина единственным худшим исходом, чем продолжение войны, было бы поражение.

Тактическое ядерное оружие имеет менее мощные боеголовки и меньшую дальность действия, чем стратегические ракеты, и предназначено для воздействия на конкретное поле боя, а не для уничтожения целого города или страны. Тем не менее, мощность взрыва может быть огромной, а радиоактивные осадки загрязняют обширные территории.

Безусловно, пока нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине. Полномасштабное вторжение, начатое Путиным в феврале 2022 года, должно было принести победу за несколько дней, но сейчас оно продолжается уже пятый год, сопровождаясь огромными потерями среди россиян, и конца ему не видно.

Путин также неоднократно прибегал к ядерному бряцанию оружием на протяжении многих лет, пытаясь запугать НАТО и союзников Украины, чтобы заставить их сократить поддержку ее обороны.

Администрация Джо Байдена фактически дала понять России, что в случае применения ядерного оружия в войне последует массированный обычный ответ со стороны США, но неизвестно, выступит ли с такой угрозой Дональд Трамп.

Известно, что ключевые партнеры России, включая Китай и Индию, решительно предостерегли Путина от применения тактического ядерного оружия.

На следующей неделе Путин должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане.

"Риск применения Россией тактического ядерного оружия остается крайне низким, поскольку его военная эффективность на современном рассредоточенном поле боя ограничена, в то время как политические издержки нарушения ядерного табу будут высокими. Пока у Москвы есть возможность наращивать вооружение обычными средствами, в том числе путем усиления ракетных ударов, у нее мало стимулов переступать ядерный порог ", — заявил Александр Габуев, директор берлинского Центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Напомним, Россия угрожает ядерным оружием не только Украине, но и Японии. В этот раз, из-за того, что в Токио возмутились визитом Путина на Курильские острова.

Также без шума и помпы ВС РФ спустили на воду подводную лодку "Хабаровск", которая является носителем ядерной торпеды "Посейдон", которая якобы может вызвать радиоактивное цунами.