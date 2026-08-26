Ядерна дубина та ще більше ракетних ударів: Путін готується до ескалації війни в Україні, — ЗМІ

У Кремлі дійшли висновку, що переговори щодо мирної угоди зайшли в глухий кут, а тому Збройні сили РФ посилюватимуть ракетні удари по Києву та об’єктах інфраструктури в інших українських містах.

Про це пише Bloomberg з посиланням на три неназвані джерела, наближені до Кремля. Вони заявляють, що ескалація ударних атак змушує дедалі більшу кількість російських чиновників дійти висновку, що Путін зрештою може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї в Україні як крайнього заходу. Але така ймовірність, на думку експертів, залишається вкрай низькою.

Наразі Росія розглядає можливість посилення потужних ударів звичайними балістичними ракетами по Києву, зокрема по центру столиці, а також по об’єктах інфраструктури в інших українських містах, повідомили інсайдери, які попросили не називати їхніх імен.

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Росія посилюватиме балістичні удари по Україні

Вони також заявили, що всі переговорні механізми фактично зазнали краху, і обидві сторони конфлікту повернулися до вихідної точки. При цьому вони стверджують, що Путін не припинить війну під економічним тиском санкцій та українських атак на російські нафтопереробні заводи й логістичні мережі.

За словами джерел, Москва дедалі частіше розглядає удари України як напади з боку країн НАТО, оскільки члени альянсу постачають Києву зброю та розвідувальну інформацію. Нинішня фаза бойових дій не є піком військової ескалації, додали вони.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу 21 серпня Фото: ДСНС

Минулих вихідних російський диктатор Володимир Путін висловив свої наміри, применшивши вплив українських атак на великі відстані на російську економіку. Україна "відкрила скриньку Пандори. Що ж, будьте готові до удару у відповідь по найбільш вразливих секторах вашої економіки", — сказав він.

Зусилля США щодо припинення війни не привели до прориву, і переговори зайшли в глухий кут, оскільки президент Дональд Трамп зосередився на конфлікті з Іраном. Кремль також відмовився спиратися на те, що, на його думку, було досягнуто між Путіним і Трампом на їхньому саміті на Алясці в серпні минулого року.

Для цього США мали б чинити тиск на Україну, щоб та повністю віддала регіони, які РФ встигла включити до своєї Конституції, в рамках угоди про припинення війни. Україна послідовно відкидає цю вимогу Путіна.

Держсекретар США Марко Рубіо у червні чітко дав зрозуміти, що Вашингтон не поділяє точку зору Росії, заявивши: "Якби було досягнуто угоди, війна б закінчилася".

Після переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на Філіппінах у липні Рубіо заявив про необхідність "нових концепцій".

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня прибув до Москви для проведення переговорів, хоча незрозуміло, на чому вони зосереджувалися. Очікувалося, що американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідають Москву після восьмимісячної перерви та вперше побувають у Києві, але дата жодної з цих поїздок поки що не оголошена.

За словами чотирьох джерел, наближених до Кремля, за відсутності дипломатичних зусиль Москва бачить мало альтернатив подальшій ескалації для досягнення своїх військових цілей. Хоча Росія сподівається, що Кушнер і Віткофф прибудуть до Москви з новими пропозиціями, шанси на прорив дуже низькі, заявили вони.

За словами двох джерел, Кремль вважає, що вже пішов на поступки під час війни, і кожна з них послабила позиції Росії. За їхніми словами, Анкорідж розглядався як ще один компроміс, що зазнав невдачі.

Зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі Фото: The White House

Останніми місяцями Росія та Україна активізували повітряні атаки на території одна одної. Україна завдавала ударів по нафтопереробних заводах, що призвело до повсюдного дефіциту палива в Росії, а також по складах Wildberries та Ozon, завдавши збитків логістичним мережам на мільярди доларів.

Росія та Україна також завдають ударів по торговельних суднах і портах одна одної в районі Чорного моря, що викликає побоювання щодо впливу на постачання зерна на світові ринки. На частку цих двох країн припадає понад чверть світового експорту пшениці, і атаки відбуваються в розпал збору врожаю цього року.

Кремль погрожує тактичною ядерною зброєю — що відомо

За словами джерел, наближених до Кремля, ескалація ударних атак змушує дедалі більшу кількість російських чиновників дійти висновку, що Путін зрештою може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї в Україні як крайнього заходу.

Ризик того, що Путін порушить глобальне табу на застосування ядерної зброї у воєнний час, яке існує з тих пір, як США скинули дві атомні бомби на Японію в 1945 році, вже давно є серйозною проблемою для західних чиновників.

Останнім часом у Москві все частіше лунають заяви прихильників такого кроку з боку "яструбів Кремля". Вважається, що можлива вкрай радикальна реакція, оскільки для Путіна єдиним гіршим результатом, ніж продовження війни, була б поразка.

Тактична ядерна зброя має менш потужні боєголовки та меншу дальність дії, ніж стратегічні ракети, і призначена для впливу на конкретне поле бою, а не для знищення цілого міста чи країни. Проте потужність вибуху може бути величезною, а радіоактивні осади забруднюють великі території.

Безумовно, поки що немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні. Повномасштабне вторгнення, розпочате Путіним у лютому 2022 року, мало принести перемогу за кілька днів, але зараз воно триває вже п’ятий рік, супроводжуючись величезними втратами серед росіян, і кінця йому не видно.

Путін також неодноразово вдавався до ядерних погроз протягом багатьох років, намагаючись залякати НАТО та союзників України, щоб змусити їх скоротити підтримку її оборони.

Адміністрація Джо Байдена фактично дала зрозуміти Росії, що у разі застосування ядерної зброї у війні США дадуть масовану відповідь звичайними засобами, але невідомо, чи виступить із такою погрозою Дональд Трамп.

Відомо, що ключові партнери Росії, зокрема Китай та Індія, рішуче застерегли Путіна від застосування тактичної ядерної зброї.

Наступного тижня Путін має зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на саміті Шанхайської організації співпраці в Киргизстані.

"Ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї залишається вкрай низьким, оскільки її військова ефективність на сучасному розсіяному полі бою є обмеженою, тоді як політичні витрати, пов’язані з порушенням ядерного табу, будуть високими. Поки Москва має можливість нарощувати озброєння звичайними засобами, зокрема шляхом посилення ракетних ударів, у неї мало стимулів переступати ядерний поріг", — заявив Олександр Габуєв, директор берлінського Центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії.

Нагадаємо, що Росія погрожує ядерною зброєю не лише Україні, а й Японії. Цього разу — через те, що в Токіо обурилися візитом Путіна на Курильські острови.

Також без зайвого галасу та помпи ЗС РФ спустили на воду підводний човен "Хабаровськ", який є носієм ядерної торпеди "Посейдон", що, як стверджується, може спричинити радіоактивне цунамі.