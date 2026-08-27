Поражено командные пункты РФ в Донецкой области: ВСУ могли впервые применить новую крылатую ракету, — СМИ

Силы обороны Украины с помощью ракет воздушного базирования нанесли удар по основному и запасному командным пунктам российских оккупантов в районе Донецка. Удары были нанесены 26 августа и в ночь на 27 августа.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Там отметили, что украинские военные также нанесли удар по ремонтно-восстановительному подразделению противника в районе Чонгара Херсонской области и по пункту управления БПЛА в Оленевке на временно оккупированной территории Крыма.

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по районам сосредоточения личного состава российских войск в Новопетровке Запорожской области и в Востоке на оккупированном Крыме. Масштаб нанесенного ущерба и потери противника в настоящее время уточняются.

Генеральный штаб также сообщил о дополнительных результатах удара по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае РФ, который был нанесён 25 августа. Подтверждено повреждение технологической установки ЭЛОУ АТ, установки газофракционирования и участка трубопровода.

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"Работа по ключевым объектам противника продолжается", — сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

ВСУ, возможно, впервые применили новую ракету с дальностью 550 км

Defence Express предполагает, что во время удара по командным пунктам РФ в Донецке ВСУ могли применить новую крылатую ракету JDAM-LR. На это, по данным издания, могут указывать обломки крыльев и системы их крепления, найденные на месте удара.

На одном из обломков была обнаружена маркировка 6F8W7, принадлежащая австралийской компании Ferra Aerospace. Она производит комплекты крыльев для планирующих авиабомб JDAM-ER в сотрудничестве с американской компанией Boeing.

В Defence Express отмечают, что JDAM-ER имеет заявленную дальность до 75 км, тогда как JDAM-LR с реактивным двигателем может преодолевать более 300 морских миль — около 555 км. Предполагается, что такую ракету можно запускать с F-16, МиГ-29 и Су-27.

В то же время издание отмечает, что применение JDAM-LR пока остается лишь предположением. Окончательных доказательств того, что Украина уже получила эти ракеты, пока нет, а если они действительно были переданы, то, вероятно, в небольшом количестве.

Напомним, 13 августа в оккупированном Енакиево Донецкой области раздались взрывы и возник крупный пожар на территории торгового центра "Галактика". Причина взрыва оставалась неизвестной, а оккупационные власти не комментировали ситуацию. OSINT-аналитики сообщали об активности беспилотников в районе и отмечали, что во время пожара очевидцы слышали звуки, похожие на детонацию.

3 июля Владимир Путин вместе с военным командованием РФ заявил о якобы полной оккупации Константиновки в Донецкой области. В ISW опровергли это заявление, отметив, что российские войска контролировали лишь отдельные объекты и районы города. Украинская сторона также заявляла, что ВСУ продолжают удерживать позиции в Константиновке.