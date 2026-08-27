Уражено командні пункти РФ на Донеччині: ЗСУ могли вперше застосувати нову крилату ракету, — ЗМІ

Сили оборони України ракетами повітряного базування уразили основний і запасний командні пункти російських окупантів у районі Донецька. Удари завдали 26 серпня та в ніч на 27 серпня.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Там зазначили, що українські військові також уразили ремонтно-відновлювальний підрозділ противника в районі Чонгара Херсонської області та пункт управління БпЛА в Оленівці на тимчасово окупованій території Криму.

Крім того, Сили оборони завдали ударів по районах зосередження живої сили російських військ у Новопетрівці Запорізької області та Восході в окупованому Криму. Ступінь завданих збитків і втрати противника наразі уточнюються.

Генштаб також повідомив про додаткові результати удару по нафтопереробному заводу “Афипський” у Краснодарському краї РФ, який відбувся 25 серпня. Підтверджено пошкодження технологічної установки ЕЛОУ АТ, установки газофракціонування та ділянки трубопроводу.

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“Робота по ключових об'єктах противника триває”, — повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

ЗСУ могли вперше застосувати нову ракету з дальністю 550 км

Defence Express припускає, що під час удару по командних пунктах РФ у Донецьку ЗСУ могли застосувати нову крилату ракету JDAM-LR. На це, за даними видання, можуть вказувати уламки крил і системи їх кріплення, знайдені на місці удару.

На одному з уламків помітили маркування 6F8W7, яке належить австралійській компанії Ferra Aerospace. Вона виготовляє комплекти крил для плануючих авіабомб JDAM-ER у співпраці з американською Boeing.

У Defence Express зазначають, що JDAM-ER має заявлену дальність до 75 км, тоді як JDAM-LR із реактивним двигуном може долати понад 300 морських миль — близько 555 км. Припускається, що таку ракету можуть запускати з F-16, МіГ-29 та Су-27.

Водночас видання наголошує, що застосування JDAM-LR залишається лише припущенням. Твердих доказів того, що Україна вже отримала ці ракети, наразі немає, а якщо вони справді були передані, то, ймовірно, у невеликій кількості.

Нагадаємо, 13 серпня в окупованому Єнакієвому Донецької області пролунали вибухи та виникла масштабна пожежа на території торговельного центру “Галактика”. Причина вибуху залишалася невідомою, а окупаційна влада не коментувала ситуацію. OSINT-аналітики повідомляли про активність безпілотників у районі та зазначали, що під час пожежі очевидці чули звуки, схожі на детонацію.

3 липня Володимир Путін разом із військовим командуванням РФ заявив про нібито повну окупацію Костянтинівки на Донеччині. В ISW спростували цю заяву, зазначивши, що російські війська контролювали лише окремі об'єкти та райони міста. Українська сторона також заявляла, що ЗСУ продовжують утримувати позиції в Костянтинівці.