В окупованому Єнакієвому на Донеччині пролунали вибухи: масштабно палає місцевий ТЦ (відео)

Пізно увечері 13 серпня в окупованому Єнакієвому Донецької області пролунали гучні вибухи і здійнялася масштабна пожежа на території місцевого торговельного центру. Очевидці стверджують, що чутно детонацію у районі пожежі.

У мережі пишуть, що в Єнакієвому палає ТЦ "Галактика" після невідомого вибуху. Про це повідомляють OSINT-аналітики.

Причина вибухів достеменно невідома. Проте у місцевих Telegram-каналах писали, що у районі Єнакієвого було зафіксовано активність безпілотників. Сам момент вибуху, після якого здійнялася сильна пожежа, потрапив на відео.

Пожежа в окупованому Єнакієвому на території ТЦ "Галактика"

Окупаційна влада на момент публікації не коментувала причин вибуху та масштаби пожежі чи руйнувань.

OSINT-аналітики зазначають, що ТЦ "Галактика" сягає площею 8 150 квадратних метрів. За повідомленнями очевидців, під час пожежі було чути звуки, схожі на детонацію.

"Це вже другий ТЦ "Галактика", уражений за останні дні", — пишуть аналітики.

Відео дня

Кілька днів тому, 10 серпня, ТЦ "Галактика" площею 21 410 квадратних метрів також було атаковано в окупованій Макіївці на Донеччині. Аналітики наголошують, що ТЦ були зведені ще за часів України, проте з початком окупації росіяни почали використовувати їх у власних потребах.

"Вищезазначені ТЦ, зокрема, відвідували військовослужбовці окупаційних формувань через високу наявність магазинів військового спорядження", — пишуть моніторингові канали.

OSINT-аналітики публікують карту атаки на ТЦ "Галактика" у Єнакієвому

Нагадаємо, у ніч на 13 серпня дрони атакували окупований Крим: без світла залишився Севастополь.

Також 13 серпня з'явилися супутникові знімки наслідків атаки на морський порт у Новоросійську.