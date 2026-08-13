В окупованому Єнакієвому на Донеччині пролунали вибухи: масштабно палає місцевий ТЦ (відео)
Пізно увечері 13 серпня в окупованому Єнакієвому Донецької області пролунали гучні вибухи і здійнялася масштабна пожежа на території місцевого торговельного центру. Очевидці стверджують, що чутно детонацію у районі пожежі.
У мережі пишуть, що в Єнакієвому палає ТЦ "Галактика" після невідомого вибуху. Про це повідомляють OSINT-аналітики.
Причина вибухів достеменно невідома. Проте у місцевих Telegram-каналах писали, що у районі Єнакієвого було зафіксовано активність безпілотників. Сам момент вибуху, після якого здійнялася сильна пожежа, потрапив на відео.
Окупаційна влада на момент публікації не коментувала причин вибуху та масштаби пожежі чи руйнувань.
OSINT-аналітики зазначають, що ТЦ "Галактика" сягає площею 8 150 квадратних метрів. За повідомленнями очевидців, під час пожежі було чути звуки, схожі на детонацію.
"Це вже другий ТЦ "Галактика", уражений за останні дні", — пишуть аналітики.
Кілька днів тому, 10 серпня, ТЦ "Галактика" площею 21 410 квадратних метрів також було атаковано в окупованій Макіївці на Донеччині. Аналітики наголошують, що ТЦ були зведені ще за часів України, проте з початком окупації росіяни почали використовувати їх у власних потребах.
"Вищезазначені ТЦ, зокрема, відвідували військовослужбовці окупаційних формувань через високу наявність магазинів військового спорядження", — пишуть моніторингові канали.
Нагадаємо, у ніч на 13 серпня дрони атакували окупований Крим: без світла залишився Севастополь.
Також 13 серпня з'явилися супутникові знімки наслідків атаки на морський порт у Новоросійську.