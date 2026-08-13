В оккупированном Енакиево в Донецкой области прогремели взрывы: местный ТЦ охвачен масштабным пожаром (видео)
Поздно вечером 13 августа в оккупированном Енакиево Донецкой области раздались громкие взрывы и разгорелся масштабный пожар на территории местного торгового центра. Очевидцы утверждают, что в районе пожара слышны взрывы, похожи на детонацию.
В сети пишут, что в Енакиево горит ТЦ "Галактика" после неизвестного взрыва. Об этом сообщают OSINT-аналитики.
Причина взрывов точно неизвестна. Однако в местных Telegram-каналах сообщалось, что в районе Енакиево была зафиксирована активность беспилотников. Сам момент взрыва, после которого разразился сильный пожар, попал на видео.
На момент публикации оккупационные власти не прокомментировали причины взрыва, а также масштабы пожара и разрушений.
OSINT-аналитики отмечают, что площадь ТЦ "Галактика" составляет 8 150 квадратных метров. По сообщениям очевидцев, во время пожара слышались звуки, похожие на детонацию.
"Это уже второй ТЦ "Галактика", пострадавший за последние дни", — пишут аналитики.
Несколько дней назад, 10 августа, торговый центр "Галактика" площадью 21 410 квадратных метров также подвергся нападению в оккупированной Макеевке в Донецкой области. Аналитики отмечают, что торговые центры были построены ещё во времена Украины, однако с началом оккупации россияне стали использовать их в своих целях.
"Вышеупомянутые торговые центры, в частности, посещали военнослужащие оккупационных формирований из-за большого количества магазинов военного снаряжения", — пишут мониторинговые каналы.
Напомним, в ночь на 13 августа дроны атаковали оккупированный Крым: без света остался Севастополь.
Кроме того, 13 августа появились спутниковые снимки последствий атаки на морской порт в Новороссийске.