В оккупированном Енакиево в Донецкой области прогремели взрывы: местный ТЦ охвачен масштабным пожаром (видео)

Поздно вечером 13 августа в оккупированном Енакиево Донецкой области раздались громкие взрывы и разгорелся масштабный пожар на территории местного торгового центра. Очевидцы утверждают, что в районе пожара слышны взрывы, похожи на детонацию.

В сети пишут, что в Енакиево горит ТЦ "Галактика" после неизвестного взрыва. Об этом сообщают OSINT-аналитики.

Причина взрывов точно неизвестна. Однако в местных Telegram-каналах сообщалось, что в районе Енакиево была зафиксирована активность беспилотников. Сам момент взрыва, после которого разразился сильный пожар, попал на видео.

Пожар в оккупированном Енакиево на территории ТЦ "Галактика"

На момент публикации оккупационные власти не прокомментировали причины взрыва, а также масштабы пожара и разрушений.

OSINT-аналитики отмечают, что площадь ТЦ "Галактика" составляет 8 150 квадратных метров. По сообщениям очевидцев, во время пожара слышались звуки, похожие на детонацию.

Відео дня

"Это уже второй ТЦ "Галактика", пострадавший за последние дни", — пишут аналитики.

Несколько дней назад, 10 августа, торговый центр "Галактика" площадью 21 410 квадратных метров также подвергся нападению в оккупированной Макеевке в Донецкой области. Аналитики отмечают, что торговые центры были построены ещё во времена Украины, однако с началом оккупации россияне стали использовать их в своих целях.

"Вышеупомянутые торговые центры, в частности, посещали военнослужащие оккупационных формирований из-за большого количества магазинов военного снаряжения", — пишут мониторинговые каналы.

OSINT-аналитики публикуют карту атаки на ТЦ "Галактика" в Енакиево

Напомним, в ночь на 13 августа дроны атаковали оккупированный Крым: без света остался Севастополь.

Кроме того, 13 августа появились спутниковые снимки последствий атаки на морской порт в Новороссийске.