Бомбардировал Украину: Зеленский подтвердил уничтожение Ту-95МС в Энгельсе, что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об уничтожении стратегического бомбардировщика Ту-95МС в Энгельсе. В операции участвовали дроны центра "Альфа" СБУ.

Удалось уничтожить самолет, с которого запускались ракеты по Украине, говорится в посте Зеленского. Другие цели, пораженные во время атаки на РФ в ночь на 28 августа, — это нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. Ту-95МС атаковали на аэродроме "Энгельс-2" под Саратовом: расстояние до Украины — около 700 км. Расстояние до Ярославского НПЗ — около 1000 км. Президент заявил, что удар по нефтеперерабатывающему заводу — это "справедливый ответ на российскую войну в Чёрном море".

Президент опубликовал кадры, снятые в окрестностях Саратова и Ярославля. На видео — столбы дыма над НПЗ, россияне, наблюдающие за пожаром, и яркие возгорания в районе аэродрома "Энгельс-2".

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"Спасибо всем нашим воинам за меткость! Это всё ответ на их удары. Россияне должны почувствовать, что такое их война", — подчеркнул Зеленский.

Минобороны РФ сообщило о ночной атаке украинских дронов, которая продолжалась с 20:00 27 августа до 8:30 28 августа. Российское командование заявило, что якобы сбило 512 дронов над 18 российскими регионами, а также над ТОТ Крыма и Черным морем. При этом добавили, что в течение недели россиян атаковали 5989 дронов ВСУ и 14 ракет "Фламинго".

Удар по Энгельсу — что произошло в ночь на 28 августа

Фокус писал об ударе по Энгельсу, который произошёл в ночь на 28 августа. Первые сообщения о взрывах в Саратовской области появились в сети около 5–6 часов утра. В местных пабликах написали, что слышат взрывы в районе военного аэродрома "Энгельс-2", с которого взлетают Т-95 и Ту-160 для бомбардировок Украины. Кроме того, на видео и фото — кадры яркого пожара в направлении базы ВС РФ.

Еще один регион, подвергшийся удару, — Ярославская область: чтобы дроны добрались до этого региона, им сначала пришлось преодолеть систему ПВО Московской области и других регионов, расположенных на маршруте из Украины. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников, а OSINT-аналитики установили, что в городе Павловский Посад Московской области РФ произошел взрыв: возможно, был поврежден магазин "Магнит". Тем временем в Ярославле объявили тревогу в 5:30, перекрыли дорогу на Москву, а местные жители заметили столбы дыма в направлении НПЗ.

Напоминаем, что 27 августа Генштаб ВСУ сообщил о поражении двух командных пунктов ВС РФ в оккупированном Донецке: аналитики рассказали, какую новую американскую ракету могли применить с украинского самолета Су-27. Накануне, 26 июля, произошел громкий взрыв в Нижегородской области в районе местного НПЗ.