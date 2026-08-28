Почернел и без крыла: в сети показали Ту-95МС, который СБУ уничтожила в Энгельсе (фото)

После удара дронов Сил безопасности Украины по аэродрому "Энгельс-2" у бомбардировщика Ту-95МС отвалилось крыло, видно на спутниковом снимке. Россияне пытались опровергнуть факт попадания, но OSINT-аналитики четко указали на Google Maps, где находился самолет. Как выглядит стратегический бомбардировщик РФ после визита дронов СБУ 28 августа?

В ночь на 28 августа Украина поразила бомбардировщик Ту-95МС РФ, а днем в мониторинговом канале Exilenova+ опубликовали фото с последствиями попадания. На фото — изображение самолета на военном аэродроме "Энгельс-2" под Саратовом. Видны серьезные повреждения, после которых самолет точно не поднимется в воздух — отсутствует половина крыла. Кроме того, вокруг — почерневшая площадка после возможного пожара.

Спутниковое фото с Ту-95МС в Энгельсе появилось в сети в 13:33 28 августа. Другие аналитики и OSINT-специалисты, например, из СМИ "Радио Свобода", не публиковали других снимков в подтверждение уничтожения российского бомбардировщика.

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Удар по Энгельсу — состояние Ту-95МС РФ, по которому ударили 28 августа Фото: Exilenova+

Между тем в следующем посте Exilenova+ опровергается предположение российских пабликов о том, что на фото не аэродром "Энгельс-2" и что самолет не был уничтожен. В качестве доказательства в канале опубликовали спутниковую фотографию из Google Maps, на которой четко обозначили площадку именно с этим бомбардировщиком.

Удар по Энгельсу — месторасположение Ту-95МС РФ, по которому ударили 28 августа Фото: Exilenova+

В другом OSINT-канале под названием "Абсолютно надежный источник" есть изображение, на котором отмечено местонахождение двух Ту-95МС на "Энгельс-2", которые в последнее время удалось уничтожить Силам обороны Украины.

Удар по Энгельсу — последствия двух попаданий по Ту-95МС РФ Фото: Абсолютно надежный источник

Ту-95 — стратегические бомбардировщики РФ, которые запускают по Украине крылатые ракеты Х-101 (до 8–14 шт. за вылет), вероятная стоимость — до 100 млн дол. После событий 28 августа на портале Defense Express оценили количество самолетов этого типа, оставшихся в РФ. Ориентировочно речь идет о 37 самолетах Ту-95МС и Ту-95МСМ в рабочем состоянии (при этом в Кремле заявляют о 47 ед.). Также аналитики отметили, что дроном, атаковавшим аэродром, мог быть БПЛА Mich 2000 (дальность 2 тыс. км, вес БЧ — 60 кг): его используют бойцы СБУ, а очертания распознали по видео с места событий.

Удар по Энгельсу — что известно об атаке 28 августа

Отметим, что Фокус писал об ударе по Энгельсу, который произошел в ночь на 28 августа. В сети появились сообщения местных жителей, жаловавшихся на звуки взрывов и стрельбу. На видео с места событий были засняты возгорания в направлении военного аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом, расположенного в 700 км от Украины.

Утром президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны действительно атаковали российский аэродром. По словам Зеленского, удалось поразить стратегический бомбардировщик Ту-95МС, который бомбардирует Украину. Операцию провели дроны центра "Альфа" СБУ, говорится в сообщении.

Напоминаем, что 27 августа Генштаб ВСУ сообщил о нанесении удара по двум командным пунктам в Донецке: на фото — полностью разрушенные здания, в которых укрывались командиры ВС РФ.