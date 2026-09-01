"Учатся быстрее и имеют меньше проблем со здоровьем": командир 63-й ОМБр о снижении мобилизационного возраста
Командир 63-й ОМБр Третьего армейского корпуса Денис Шаповал заявил, что в Украине следует пересмотреть вопрос о снижении мобилизационного возраста. По его словам, молодежь быстрее обучается и реже болеет.
Кроме того, военный положительно оценил инициативу по снижению верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет. Об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованном на YouTube 31 августа.
"Это такой шаг, который не позволит ТЦК укомплектовывать пехотные подразделения личным составом в возрасте 55 лет и старше. Вероятно, это положительно скажется на общем качестве пехотных подразделений", — отметил Шаповал.
Что касается снижения порога мобилизационного возраста, то военный считает, что молодые люди могут быть более эффективными в армии. Им легче дается обучение и освоение новых навыков, а также они более выносливы с точки зрения здоровья.
"Молодежь — это те категории людей, которым легче учиться, легче адаптироваться, осваивать навыки. У них и с здоровьем проблем гораздо меньше, чем у военнослужащих старшего возраста", — подчеркнул командир 63-й ОМБр.
Денис Шаповал отметил, что именно молодежь является "движущей силой" Украины. По его словам, именно молодые украинцы уже много лет являются одними из самых активных защитников страны.
"Молодежь — это та движущая сила нашего государства, которая со времен Революции достоинства была и продолжает оставаться одним из самых активных участников обороны страны", — подчеркнул боевой командир.
Что касается вопроса о введении мобилизации женщин в Украине, то, по мнению Дениса Шаповала, в настоящее время существует немало категорий мужчин, которые до сих пор не были призваны в ряды Вооруженных сил. В том числе он упомянул о тех, кто уклоняется от военной службы.
Напомним, 31 августа командир группы по набору персонала штаба управления 152-й отдельной егерской бригады Любомир Заика рассказал "Новости Live" о контрактах для молодежи в возрасте 18–24 лет и о "мотивационных" контрактах.
Кроме того, агентство "УНИАН" сообщило, кто не подлежит мобилизации в сентябре 2026 года.