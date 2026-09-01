"Учатся быстрее и имеют меньше проблем со здоровьем": командир 63-й ОМБр о снижении мобилизационного возраста

Командир 63-й ОМБр Третьего армейского корпуса Денис Шаповал заявил, что в Украине следует пересмотреть вопрос о снижении мобилизационного возраста. По его словам, молодежь быстрее обучается и реже болеет.

Кроме того, военный положительно оценил инициативу по снижению верхнего предела мобилизационного возраста до 55 лет. Об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованном на YouTube 31 августа.

"Это такой шаг, который не позволит ТЦК укомплектовывать пехотные подразделения личным составом в возрасте 55 лет и старше. Вероятно, это положительно скажется на общем качестве пехотных подразделений", — отметил Шаповал.

Что касается снижения порога мобилизационного возраста, то военный считает, что молодые люди могут быть более эффективными в армии. Им легче дается обучение и освоение новых навыков, а также они более выносливы с точки зрения здоровья.

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"Молодежь — это те категории людей, которым легче учиться, легче адаптироваться, осваивать навыки. У них и с здоровьем проблем гораздо меньше, чем у военнослужащих старшего возраста", — подчеркнул командир 63-й ОМБр.

Отрывок из интервью Дениса Шаповала журналистке Янине Соколовой

Денис Шаповал отметил, что именно молодежь является "движущей силой" Украины. По его словам, именно молодые украинцы уже много лет являются одними из самых активных защитников страны.

"Молодежь — это та движущая сила нашего государства, которая со времен Революции достоинства была и продолжает оставаться одним из самых активных участников обороны страны", — подчеркнул боевой командир.

Что касается вопроса о введении мобилизации женщин в Украине, то, по мнению Дениса Шаповала, в настоящее время существует немало категорий мужчин, которые до сих пор не были призваны в ряды Вооруженных сил. В том числе он упомянул о тех, кто уклоняется от военной службы.

Напомним, 31 августа командир группы по набору персонала штаба управления 152-й отдельной егерской бригады Любомир Заика рассказал "Новости Live" о контрактах для молодежи в возрасте 18–24 лет и о "мотивационных" контрактах.

Кроме того, агентство "УНИАН" сообщило, кто не подлежит мобилизации в сентябре 2026 года.