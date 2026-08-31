Контракты для молодежи 18-24 лет и "мотивационные": набирают ли центры рекрутинга людей в ВСУ (видео)

Командир рекрутинговой группы штаба управления 152-й отдельной егерской бригады Любомир Заика рассказал о процессе набора добровольцев в рамках двух программ Министерства обороны Украины. По словам Заики, есть люди, которые приходят по программе "Контракт 18-24", а есть те, кто выбрал так называемые "мотивационные" контракты, введенные экс-главой Минобороны Михаилом Федоровым. Как проходит набор людей в Силы обороны и выполняется ли план мобилизации?

Рекрутинговые центры подразделения выполняют план набора бойцов по контрактам различных видов, заявил Заика в эфире медиа "Новости Live". При этом речь не идет о "кратном" росте, но задачи, поставленные перед рекрутерами, выполняются в полном объеме. Он пояснил, что людям, которые приходят в рекрутинговые центры, подробно рассказывают об условиях службы и о видах контрактов в ВСУ. По "Контрактам 18-24" план выполнен на 100%, и также есть желающие заключить мотивационные контракты, о которых в последнее время стали меньше говорить. Впрочем, на днях в подразделение пришел мужчина именно на условиях, которые Минобороны представило в июне 2026 года.

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Усиление мобилизации — Заика о контрактах и наборе

Заика уточнил, что речь идет о результатах работы рекрутеров за восемь месяцев текущего года.

"Наблюдается процентный рост. Существует план выполнения задачи по категории 18–25, и этот план за восемь месяцев выполняется более чем на 100%", — прозвучало на видео.

Представитель рекрутингового центра добавил, что параллельно действуют мотивационные контракты, о которых в последнее время перестали говорить. По его словам, именно на таких условиях к подразделению на днях присоединился еще один доброволец. Также Заика подчеркнул, что по этим контрактам уже были произведены первые выплаты.

"У нас есть колл-центр, и мы объясняем людям уже по телефону, что существуют вот такие контракты с такими условиями, по которым можно проходить службу, и в которых, соответственно, четко указаны сроки службы", — сказал Заика.

Усиление мобилизации — что известно о контрактах Минобороны

Фокус писал о контрактах Минобороны, которые появились в 2025 и 2026 годах для усиления мобилизации. Первая программа заработала в 2025 году — речь идет о "Контрактах 18-24", согласно которым молодежь получила возможность вступить в армию, получить миллионные выплаты и отсрочку после завершения контракта. Вторая программа — контракты Минобороны, представленные в июне 2026 года при тогдашнем главе Минобороны Михаиле Федорове. Во время презентации рассказали, что речь идет об ограниченных сроках службы, увеличении денежных выплат и определенной отсрочке после завершения контракта. При этом следующая служба в армии могла состояться также по контракту, а не в результате принудительной мобилизации. Военные пояснили, что с такими условиями не все в порядке, поскольку не отпускают офицеров и не демобилизуют людей, прослуживших в армии 4-10 лет.

Отметим, что 30 августа состоялась встреча нового министра обороны Евгения Хмары с журналистами, на которой, в частности, речь шла об усилении мобилизации. По словам Хмары, будет введена новая "логика" с учетом вооружения и командиров.

Напоминаем, что командир батальона "Волки да Винчи" рассказал, как, по его мнению, должен проходить процесс мобилизации, чтобы россияне не добрались до Хмельницкого.