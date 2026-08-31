Контракти для молоді 18-24 та "мотиваційні": чи набирають людей центри рекрутингу до ЗСУ (відео)

Командир групи рекрутингу штабу управління 152 окремої єгерської бригади Любомир Заїка розповів про процес набору добровольців за двома програмами Міністерства оборони України. Зі слів Заїки, є люди, які приходять по програмі "Контракт 18-24", а є такі, хто обрав так звані "мотиваційні" контакти, запроваджені ексглавою Міноборони Михайлом Федоровим. Як відбувається набір людей у Сили оборони та чи виконується план мобілізації?

Рекрутингові центри підрозділу виконують плану набору бійців за контрактами різних видів, сказав Заїка в ефірі медіа "Новини Live". При цьому не ідеться про "кратне" зростання, але завдання, поставлені рекрутерам, повністю виконуються. Він пояснив, що людям, які приходять у центри рекрутингу, докладно розказують про умови служби та про види контрактів в ЗСУ. За "Контрактами 18-24" плану виконали на 100%, і також є бажаючі за мотиваційними контрактами, про які останнім часу почали менше говорити. Втім, днями у підрозділ прийшов чоловік саме за умовами, які Міноборони презентувало у червні 2026 року.

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Посилення мобілізації — Заїка про контракти та рекрутинг

Заїка уточнив, що ідеться про результати роботи рекрутерів протягом восьми місяців поточного року.

"Є відсоткове збільшення. Є план виконання завдання по категорії 18-25 і цей план за вісім місяців виконується більш ніж на 100%", — пролунало на відео.

Представник рекрутингового центру додав, що паралельно працюють мотиваційні контракти, про які останнім часом перестали говорити. З його слів, саме на таких умовах до підрозділу днями приєднався ще один доброволець. Також Заїка наголосив, що за цим контрактами вже о тримали перші виплати.

"У нас є кол-центр, і ми пояснюємо людям вже в телефонному режимі, що є ось такі є контракти із такими умовами, по яких можна проходити службу, де відповідно є чіткі терміни служби", — сказав Заїка.

Посилення мобілізації — що відомо про контракти Міноборони

Фокус писав про контракти Міноборони, які з'явились у 2025 та 2026 роках для підсилення мобілізації. Перша програма запрацювала у 2025 році — ідеться про "Контракти 18-24", згідно з якими молодь отримала можливість долучитись до війська, отримати мільйонні виплати та мати відстрочку після завершення контракту. Друга програма — контракти Міноборони, які презентувало у червні 2026 року за часів тодішнього глави Міноборони Михайла Федорова. Під час презентації розповіли, що ідеться про скінчені строки служби, зростання грошових виплат та певну відстрочку після завершення контракту. При цьому наступна поява у війську могла відбутись також через контракт, а не через примусову мобілізацію. Військові пояснили, що з такими умовами не все гаразд, оскільки не відпускають офіцерів та не демобілізують людей, які 4-10 років в армії.

Зазначимо, 30 серпня відбулась зустріч нового міністра оборони Євгенія Хмари з журналістами, на якій, серед іншого, говорили про посилення мобілізації. Зі слів Хмари, будуть запроваджувати нову "логіку" з врахуванням озброєння та командирів.

Нагадуємо, командир батальйону "Вовки да Вінчі" розповів, як, на його думку, має відбуватись процес мобілізації, щоб росіяни не дістались до Хмельницького.