"Швидше вчаться і мають менше проблем зі здоров'ям": командир 63-ї ОМБр про зниження мобілізаційного віку

Командир 63-ї ОМБр Третього армійського корпусу Денис Шаповал заявив, що в Україні варто переглянути питання про зниження мобілізаційного віку. За його словами, молодь швидше навчається і менше хворіє.

Також військовий позитивно оцінив ініціативу зі зниження верхньої межі мобілізаційного віку до 55 років. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій, оприлюдненому на YouTube 31 серпня.

"Це такий крок, який не дозволить ТЦК комплектувати підрозділи особовим складом 55+ років в піхоту. Імовірно, це позитивно вплине на загальну якість піхотних підрозділів", — зазначив Шаповал.

Що стосується зниження порогу мобілізаційного віку, то військовий вважає, що молоді люди можуть бути ефективнішими у війську. Їм простіше дається навчання і опанування нових навичок, а також вони стійкіші у плані здоров'я.

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"Молодь — це ті категорії людей, які простіше вчаться, простіше перелаштовуються, здобувають навички. У них і зі здоров'ям проблем набагато менше, ніж у військовослужбовців старшого віку", — підкреслив командир 63-ї ОМБр.

Уривок з інтерв'ю Дениса Шаповала журналістці Яніні Соколовій

Денис Шаповал зазначив, що саме молодь є "рушійною силою" України. За його словами, саме молоді українці вже багато років є одними з найактивніших оборонців країни.

"Молодь — це та рушійна сила нашої держави, яка від Революції Гідності була і продовжує бути одними з найактивніших учасників оборони країни", — наголосив бойовий командир.

Що стосується питання запровадження мобілізації жінок в Україні, то, як вважає Денис Шаповал, наразі є чимало категорій чоловіків, які все ще не були призвані до лав Збройних сил. У тому числі він згадав про тих, хто уникає військової служби.

Нагадаємо, 31 серпня командир групи рекрутингу штабу управління 152 окремої єгерської бригади Любомир Заїка розповів "Новини Live" про контракти для молоді 18-24 та "мотиваційні".

Також медіа "УНІАН" розповіло, хто не підлягає мобілізації у вересні 2026 року.