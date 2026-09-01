В Киеве раздались взрывы: россияне атакуют столицу баллистикой и "Цирконами", в воздухе крылатые ракеты

В ночь на 1 сентября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне запустили по столице баллистические ракеты. Также OSINT-каналы сообщали о движении крылатых ракет типа "Калибр", гиперзвуковых "Цирконов" и реактивных "Шахедов" в воздухе над Украиной.

Сильные взрывы прогремели, в частности, на левом берегу Киева, сообщила корреспондент Фокуса. Перед этим Воздушные силы предупреждали о обнаружении высокоскоростных целей в направлении столицы.

В это время, около 02:30, в ряде южных, северных, центральных, восточных и западных областей была объявлена воздушная тревога в связи с ракетной угрозой.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 02:30

OSINT-каналы предупреждали, что российская армия произвела запуски крылатых ракет типа "Калибр" из Новороссийска в РФ. Свидетели сумели заснять кадры запусков ракет по Украине этой ночью.

Кадры запусков ракет "Калибр" из Новороссийска этой ночью

По сообщениям мониторинговых каналов, ракеты "Калибр", по предварительным данным, удалось уничтожить силам противовоздушной обороны, хотя официальных подтверждений пока нет. OSINT-аналитики отмечают, что на фоне атаки баллистических ракет и "Цирконов" в Киеве и Борисполе прогремели взрывы. По предварительным данным, враг применил более десятка ракет для нанесения ударов по столице этой ночью.

Відео дня

Около 02:45 атака на Киев продолжилась. Военно-воздушные силы и мониторинговые каналы сообщили, что в направлении столицы зафиксирован повторный выход скоростных целей с территории РФ.

Глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил ракетный удар по Украине этой ночью. По его информации, россияне атаковали Киев и Киевскую область.

Новость дополняется…

Напомним, поздно вечером 31 августа россияне подвергли Одессу массированной атаке с использованием дронов, ракет и управляемых авиабомб. Под ударом оказались гражданская и энергетическая инфраструктура.

Кроме того, 31 августа Тарас Панасенко сообщил, что РФ уничтожила еще один распределительный центр компании "Аврора" в Киевской области.