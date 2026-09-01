Массированная атака на Киев и область: в Борисполе враг попал в пятиэтажку и предприятие, в столице есть погибшие

В ночь на 1 сентября россияне совершили очередную ракетно-дроновую атаку по Киевской области. В результате массированного обстрела в Борисполе повреждены многоэтажное здание и предприятие. В Киеве есть сведения о погибших в результате атаки.

Враг повредил 5-этажный жилой дом в Борисполе, в результате чего на прилегающей территории возник пожар. Там загорелись автомобили, огонь уже удалось потушить, сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

После удара экстренные службы эвакуировали из многоэтажного дома 48 человек. По состоянию на 04:00 известно о как минимум 8 раненых в результате обстрела, среди которых — один ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, в результате ночной атаки в Борисполе пострадало предприятие. В результате удара по объекту, по предварительным данным, погиб один человек, ещё один получил ранения, сообщил Ткаченко.

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"На местах работают спасатели, медики, полицейские и все необходимые службы. Продолжаем ликвидировать последствия атаки и фиксировать повреждения", — сообщил чиновник, добавив, что информация о последствиях уточняется.

В Киеве погибли три человека

Кроме того, во время ночного обстрела враг подверг столицу массированной атаке с применением баллистических ракет. В Киевской городской военной администрации сообщили, что последствия атаки зафиксированы в Днепровском районе города: там зафиксирован пожар на территории нежилого сектора.

Сначала также поступала информация о пожаре в жилом доме в Днепровском районе, однако она не подтвердилась.

По состоянию на 04:30, по данным КМВА, в столице известно о как минимум 3 погибших и 5 раненых. Другие последствия обстрела устанавливаются.

Напомним, в ночь на 1 сентября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области с использованием баллистических ракет и гиперзвуковых ракет "Циркон", а также реактивных БПЛА. В столице прогремела серия взрывов.

Кроме того, поздно вечером 31 августа россияне подвергли Одессу массированной атаке с использованием дронов, ракет и управляемых авиабомб.