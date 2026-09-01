Масована атака на Київ та область: у Борисполі ворог поцілив у п'ятиповерхівку та підприємство, у столиці є загиблі

У ніч на 1 вересня росіяни здійснили чергову ракетно-дронову атаку по Київщині. Внаслідок масованого обстрілу у Борисполі пошкоджена багатоповерхівка і підприємство. У Києві відомо про загиблих внаслідок атаки.

Ворог пошкодив 5-поверховий житловий будинок у Борисполі, внаслідок чого здійнялася пожежа на прилеглій території. Там спалахнули автомобілі, займання вже вдалося приборкати, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Після удару екстрені служби евакуювали з багатоповерхівки 48 людей. Станом на 04:00 годину відомо про щонайменше 8 поранених внаслідок обстрілу, серед яких — одна дитина. Всі постраждалим надається допомога медиків.

Окрім того, внаслідок нічної атаки у Борисполі пошкоджене підприємство. Внаслідок удару по об'єкту, попередньо, загинула одна людина, ще одна людина поранена, інформував Ткаченко.

Відео дня

"На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та всі необхідні служби. Продовжуємо ліквідовувати наслідки атаки та фіксувати пошкодження", — повідомив посадовець, додавши, що інформація про наслідки уточнюється.

У Києві загинули три людини

Також під час нічного обстрілу ворог масовано атакував столицю балістичними ракетами. У Київській міській військовій адміністрації інформували, що наслідки атаки зафіксовані у Дніпровському районі міста: там фіксується пожежа на території нежитлового сектору.

Спершу також надходила інформація про пожежу у житловому будинку у Дніпровському районі, однак вона не підтвердилася.

Станом на 04:30 годину, за даними КМВА, у столиці відомо про щонайменше 3 загиблих та 5 поранених. Інші наслідки обстрілу встановлюються.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня ЗС РФ масовано атакували Київ та область балістичними ракетами та гіперзвуковими ракетами "Циркон", а також реактивними БпЛА. У столиці прогриміла серія вибухів.

Також пізно ввечері 31 серпня росіяни масовано атакували Одесу дронами, ракетами та керованими авіабомбами.