"Им нужна картинка победы": Киев могут тероризировать до выборов в Госдуму РФ, — Буданов

Россия может продолжать массированные атаки дронами по Киеву как минимум до 18–20 сентября — до парламентских выборов в РФ. Таким образом российские власти пытаются создать для своих избирателей картину победы.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии изданию "Новости.LIVE".

По словам Буданова, российская армия в настоящее время применяет тактику массированного террора с использованием беспилотников. Регулярные атаки призваны создать внутри России необходимый пропагандистский фон, поскольку значительных результатов на фронте российские войска продемонстрировать не могут.

"В России приближаются выборы. Им нужно показать избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя они не ощущают победы. Как и весь мир не ощущает. Поэтому и террор. Они не умеют по-другому", — пояснил Кирилл Буданов.

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В то же время, отвечая на вопрос о том, когда может закончиться террор "шахидов", Буданов отметил, что Силы обороны работают над модернизацией противовоздушного щита и разрабатывают контрмеры для нейтрализации атак.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что усиление давления Украины на Крым может поставить президента РФ Владимира Путина перед выбором — согласиться на переговоры или продолжить эскалацию. Эксперт Марк Галеотти отмечал, что из-за ситуации вокруг оккупированного полуострова в Кремле растет пессимизм, а российские элиты расходятся во мнениях относительно дальнейшей стратегии.

По его оценке, часть российских элит выступает за замораживание войны и начало мирных переговоров. В то же время сторонники более жесткого курса призывают к мобилизации и усилению ударов. Сам Путин, как отмечал Галеотти, пока ведет себя осторожно и не определился с дальнейшими шагами.

Ранее Фокус также сообщал, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть предыдущие договоренности с Россией. В ходе саммита "Большой семерки" он выразил скептицизм по поводу действий Путина и подчеркнул необходимость усиления давления на Москву.

Впоследствии появилась информация о том, что Россия может скорректировать отдельные планы, касающиеся войны. В то же время Путин заявил, что стратегические цели РФ остаются неизменными, несмотря на усиление украинских ударов.