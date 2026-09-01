"Їм треба картинка перемоги": Київ можуть тероризувати до виборів у Держдуму РФ, — Буданов

Росія може продовжувати масовані атаки дронами по Києву щонайменше до 18–20 вересня — до парламентських виборів у РФ. Таким чином російська влада намагається створити для своїх виборців картинку перемоги.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в коментарі виданню “Новини.LIVE”.

За словами Буданова, російська армія зараз використовує тактику масованого терору безпілотниками. Регулярні атаки мають створювати всередині Росії потрібний пропагандистський фон, оскільки значних результатів на фронті російські війська продемонструвати не можуть.

“В Росії наближаються вибори. Їм треба показувати виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчувають вони. Як і весь світ не відчуває. Тому й терор. Вони не вміють інакше”, — пояснив Кирило Буданов.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, коли може завершитися терор “шахедами”, Буданов зазначив, що Сили оборони працюють над модернізацією протиповітряного щита та розробляють контрзаходи для нейтралізації атак.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що посилення українського тиску на Крим може поставити президента РФ Володимира Путіна перед вибором — погодитися на переговори або продовжити ескалацію. Експерт Марк Галеотті зазначав, що через ситуацію навколо окупованого півострова в Кремлі зростає песимізм, а російські еліти розходяться в поглядах на подальшу стратегію.

За його оцінкою, частина російських еліт виступає за замороження війни та початок мирних переговорів. Водночас прихильники жорсткішого курсу закликають до мобілізації та посилення ударів. Сам Путін, як зазначав Галеотті, поки поводиться обережно й не визначився з подальшими кроками.

Раніше Фокус також писав, що президент США Дональд Трамп може переглянути попередні домовленості з Росією. Під час саміту G7 він висловив скепсис щодо дій Путіна та наголосив на необхідності посилення тиску на Москву.

Згодом з'явилася інформація, що Росія може скоригувати окремі плани щодо війни. Водночас Путін заявив, що стратегічні цілі РФ залишаються незмінними попри посилення українських ударів.