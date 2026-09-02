Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на официальном сайте президента Украины.

Соответствующий указ № 853/2026 Зеленский подписал 2 сентября 2026 года.

Накануне Зеленский подписал указ № 852/2026 об увольнении Геннадия Шаповалова с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Что известно о Святославе Заице

Святослав Заиц — военнослужащий Десантно-штурмовых войск ВСУ. В апреле 2026 года он возглавил 20-й армейский корпус, входящий в состав оперативного командования "Юг". О его назначении командиром корпуса сообщало hromadske со ссылкой на собеседника в Силах обороны.

6 мая 2026 года президент Владимир Зеленский присвоил Зайцу воинское звание бригадного генерала. На тот момент в указе его называли командиром 20-го армейского корпуса оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ.

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До этого Заиц служил в ДШВ. По данным издания hromadske, он занимал должность начальника штаба — заместителя командира 8-го корпуса ДШВ. В 2014 году, в начале оккупации Крыма, Заиц командовал разведывательной ротой 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Его подразделение находилось на учениях в Крыму, а впоследствии военным удалось выйти на материковую часть Украины.

В ноябре 2024 года Заиц также занимал должность начальника управления подготовки командования ДШВ. Тогда он рассказывал об изменениях в программе базовой подготовки десантников, в частности об увеличении продолжительности обучения с 30 до 45 дней.

Напомним, в июле 2025 года Геннадий Шаповалов, который к тому времени уже месяц возглавлял Сухопутные войска ВСУ, назвал среди главных задач реформирование системы мобилизации и рекрутинга, улучшение подготовки военнослужащих и развитие подразделений Сухопутных войск.

Отметим, что первое обращение Шаповалова появилось в сети через месяц после его назначения командующим Сухопутными войсками ВСУ. Зеленский объявил об этом назначении 19 июня 2025 года. В своём заявлении генерал рассказал о запланированных изменениях в армии, в частности в сферах мобилизации и подготовки военнослужащих.