Зеленський призначив командувача Сухопутних військ: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це повідомили на офіційному сайті президента України.

Відповідний указ №853/2026 Зеленський підписав 2 вересня 2026 року.

Напередодні Зеленський підписав указ №852/2026 про звільнення Геннадія Шаповалова з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Що відомо про Святослава Заїця

Святослав Заїць — військовослужбовець Десантно-штурмових військ ЗСУ. У квітні 2026 року він очолив 20-й армійський корпус, який входить до складу оперативного командування “Південь”. Про його призначення командиром корпусу повідомляло hromadske з посиланням на співрозмовника у Силах оборони.

6 травня 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Заїцю військове звання бригадного генерала. На той момент в указі його називали командиром 20-го армійського корпусу оперативного командування “Південь” Сухопутних військ ЗСУ.

Відео дня

До цього Заїць служив у ДШВ. За даними видання hromadske, він був начальником штабу — заступником командира 8-го корпусу ДШВ. У 2014 році, під час початку окупації Криму, Заїць командував розвідувальною ротою 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Його підрозділ перебував на навчаннях у Криму, а згодом військовим вдалося вийти на материкову частину України.

У листопаді 2024 року Заїць також був начальником управління підготовки командування ДШВ. Тоді він розповідав про зміни у програмі базової підготовки десантників, зокрема про збільшення тривалості навчання з 30 до 45 днів.

Нагадаємо, у липні 2025 року Геннадій Шаповалов, який на той час уже місяць очолював Сухопутні війська ЗСУ, назвав серед головних завдань реформування системи мобілізації та рекрутингу, покращення підготовки військових і розвиток підрозділів Сухопутних військ.

Зазначимо, перше звернення Шаповалова з’явилося у мережі через місяць після його призначення командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Зеленський оголосив про це призначення 19 червня 2025 року. У своїй заяві генерал розповів про заплановані зміни в армії, зокрема у сферах мобілізації та підготовки військовослужбовців.