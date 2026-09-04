Вооруженные силы освободили часть территории в Харьковской области (карта)

Силы обороны Украины продолжают наступать на востоке Украины. Военным удалось восстановить контроль над частью территорий в Харьковской области: бойцы зачистили новые участки местности между Двуречной и Западным.

В целом украинским военным удалось оттеснить противника ещё с 4 квадратных километров территории. Об этом 3 сентября сообщили на странице 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия".

"Бойцы 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия" зачистили новые участки местности между Двуречной и Западным. На одном из участков наши бойцы работали совместно с военнослужащими 35-й отдельной бригады морской пехоты", — говорится в сообщении.

Аналитический проект DeepState также сообщил в вечернем отчете об освобождении части территорий в Харьковской области. По сообщению аналитиков, Силам обороны удалось восстановить контроль вблизи населенного пункта Двуречная Купянского района. Соответствующие изменения отражены на онлайн-карте боевых действий.

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ВСУ восстановили контроль в районе Дворичной в Харьковской области

В Генеральном штабе ВСУ пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, в августе украинский военный с позывным "Балу" сообщил, что ВСУ полностью освободили Днепропетровскую область. Россияне в сети писали о "жесте доброй воли".

Кроме того, в августе проект DeepState продемонстрировал, как изменилась карта боевых действий после успешного контрнаступления ВСУ на Александровском направлении. Вооруженные силы Украины освободили 19 населенных пунктов и оттеснили противника из 6 сел.