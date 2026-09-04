Збройні сили звільнили частину території в Харківській області (карта)

Сили оборони України продовжують просуватися на Сході України. Військовим вдалося повернути контроль над частиною територій у Харківській області: бійці зачистили нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним.

Загалом українським військовим вдалося відкинути противника ще з 4 квадратних кілометрів території. Про це повідомили 3 вересня на сторінці 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2 корпусу НГУ "Хартія".

"Бійці 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія" зачистили нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним. На одній із ділянок наші бійці працювали спільно з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти", — йдеться у повідомленні.

Аналітичний проєкт DeepState також у вечірньому звіті повідомив про звільнення частини територій на Харківщині. За повідомленням аналітиків, Силам оборони вдалося повернути контроль неподалік від населеного пункту Дворічна Куп'янського району. Відповідні зміни відображені на онлайн-мапі бойових дій.

Відео дня

ЗСУ відновили контроль біля Дворічної на Харківщині

У Генеральному штабі ЗСУ поки не коментували цю інформацію.

Нагадаємо, у серпні український військовий з позивним "Балу" повідомляв, що ЗСУ повністю звільнили Дніпропетровську область. Росіяни у мережі писали про "жест доброї волі".

Також у серпні проєкт DeepState показав, як змінилася карта бойових дій після успішного контрнаступу ЗСУ на Олександрівському напрямку. Збройні сили України звільнили 19 населених пунктів і відкинули противника із 6 сіл.