Дроны долетели до Башкортостана: в Стерлитамаке горит нефтехимический завод (видео)

Ранним утром 4 сентября беспилотники достигли российской Республики Башкортостан и атаковали город Стерлитамак, расположенный более чем в 1000 километров от границы с Украиной. В сети сообщают о попадании по объекту нефтехимической промышленности.

По предварительным данным, дроны нанесли удар по Стерлитамацкому нефтехимическому заводу, после чего на территории объекта вспыхнул пожар и поднялся дым. Об этом сообщили OSINT-аналитики.

"Сообщается о нападении на Стерлитамак, Башкортостан. Местные жители пишут, что горит Стерлитамакский нефтехимический завод", — сообщают мониторинговые каналы.

Взрыв на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке во время атаки дронов 4 сентября

Подробности нападения пока неизвестны. Местные власти и военные не подтверждали, что предприятие было повреждено.

Стоит отметить, что ранее глава Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко рассказывал о нефтехимическом предприятии в Стерлитамаке. По его словам, этот город — один из центров химической и нефтехимической промышленности РФ, а сам Стерлитамакский нефтехимический завод производит ионол — присадку к авиационному топливу и смазочным материалам для военной техники.

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Кроме того, в этом городе работает ряд других предприятий, поставляющих важные компоненты для авиационной и ракетной техники, в частности для производства взрывчатых веществ, пороха и боеприпасов.

Напомним, что в ночь на 4 сентября дроны также наносили удары по курортному городу Сочи в Краснодарском крае РФ. OSINT-аналитики сообщали о ряде пожаров в городе после ударов, в частности на объектах ПВО, крупной нефтебазе и местной АЗС.

Кроме того, на днях беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Кирише.