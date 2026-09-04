Дрони долетіли до Башкортостану: у Стерлітамаку палає нафтохімічний завод (відео)

Під ранок 4 вересня безпілотники дісталися російської Республіки Башкортостан і атакували місто Стерлітамак, що за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. У мережі повідомляють про влучання по об'єкту нафтохімічної промисловості.

За попередньою інформацією, дрони уразили Стерлітамацький нафтохімічний завод, після чого на території об'єкта спалахнула пожежа і здійнявся дим. Про це повідомили OSINT-аналітики.

"Повідомляється про атаку на Стерлітамак, Башкортостан. Місцеві пишуть горить Стерлітамацький нафтохімічний завод", — пишуть моніторингові канали.

Вибух на нафтохімічному заводі у Стерлітамаку під час атаки дронів 4 вересня

Подробиці атаки наразі невідомі. Місцева влада та військові не підтверджували ураження підприємства.

Варто зазначити, що раніше голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповідав про нафтохімічне підприємство у Стерлітамаку. За його словами, це місто — один з центрів хімічної та нафтохімічної промисловості РФ, а сам Стерлітамацький нафтохімічний завод виробляє іонол — присадку до авіаційного пального та мастил для військової техніки.

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Окрім того, у цьому місті діє низка інших виробництв, які забезпечують важливі компоненти до авіаційної та ракетної техніки, зокрема для виробництва вибухових речовин, порохів, боєприпасів.

Нагадаємо, також дрони всю ніч на 4 вересня атакували курортне місто Сочі у Краснодарському краю РФ. OSINT-аналітики повідомляли про низку пожеж після ударів у місті, зокрема на установках ППО, великій нафтобазі та місцевій АЗС.

Також днями безпілотники атакували нафтопереробний завод у російських Кірішах.