Дрони долетіли до Башкортостану: у Стерлітамаку палає нафтохімічний завод (відео)
Під ранок 4 вересня безпілотники дісталися російської Республіки Башкортостан і атакували місто Стерлітамак, що за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. У мережі повідомляють про влучання по об'єкту нафтохімічної промисловості.
За попередньою інформацією, дрони уразили Стерлітамацький нафтохімічний завод, після чого на території об'єкта спалахнула пожежа і здійнявся дим. Про це повідомили OSINT-аналітики.
"Повідомляється про атаку на Стерлітамак, Башкортостан. Місцеві пишуть горить Стерлітамацький нафтохімічний завод", — пишуть моніторингові канали.
Подробиці атаки наразі невідомі. Місцева влада та військові не підтверджували ураження підприємства.
Варто зазначити, що раніше голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповідав про нафтохімічне підприємство у Стерлітамаку. За його словами, це місто — один з центрів хімічної та нафтохімічної промисловості РФ, а сам Стерлітамацький нафтохімічний завод виробляє іонол — присадку до авіаційного пального та мастил для військової техніки.
Окрім того, у цьому місті діє низка інших виробництв, які забезпечують важливі компоненти до авіаційної та ракетної техніки, зокрема для виробництва вибухових речовин, порохів, боєприпасів.
Нагадаємо, також дрони всю ніч на 4 вересня атакували курортне місто Сочі у Краснодарському краю РФ. OSINT-аналітики повідомляли про низку пожеж після ударів у місті, зокрема на установках ППО, великій нафтобазі та місцевій АЗС.
Також днями безпілотники атакували нафтопереробний завод у російських Кірішах.