Дроны атакуют российскую Пермь: слышны взрывы, под обстрелом находятся ряд объектов (видео)

В российском городе Перми местные жители сообщают о пролетах групп дронов и взрывах. Местные жители отмечают, что несколько объектов, возможно, подвергаются атаке БПЛА.

Мониторинговые группы в соцсетях публикуют видео, снятые россиянами, на которых запечатлены пролеты групп дронов над городом. Об этом сообщают обозреватели проекта Exilenova+.

В местных группах в социальных сетях также сообщается, что под ударом могут оказаться такие объекты, как "Пермьнефтеоргсинтез" (он же Пермский НПЗ), один из хабов компании Ozon, а также одно из предприятий ВПК РФ.

Пермь, работает ПВО. Ситуация в городе участники проекта Exilenova+.

Впоследствии жители Перми добавили, что продолжают фиксировать пролеты "значительных групп" дронов. Также местные жители говорят, что под атакой может оказаться линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Пермь".

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В проекте Astra указывают, что ранее Пермь подвергалась атаке дронов. Тогда в результате атаки БПЛА, вероятно, была повреждена установка первичной атмосферно-вакуумной перегонки нефти на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС).

Ранее Фокуссообщал опоражении Пермского НПЗ дронами. Завод входит в число крупнейших и самых современных нефтеперерабатывающих предприятий России и способен перерабатывать более 13 миллионов тонн нефти в год.

Впоследствии стало известно, что в Пермском крае подвергся нападению склад Wildberries. О пожаре на складе свидетельствуют опубликованные в сети фото и видео, а также геолокация места съемки.