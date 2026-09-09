Российский дрон попал в пассажирский поезд в Харьковской области: есть раненые, на месте пожар

Российский дрон поразил заднюю часть поезда, следовавшего по маршруту "Харьков — Изюм".

Утром 9 сентября российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области. Российский ударный беспилотник "Шахед" поразил поезд, следовавший по маршруту "Харьков — Изюм", в результате чего пострадали люди. Об этом сообщила Изюмская городская военная администрация.

Вражеская атака произошла сегодня в 10:00 на железнодорожной станции недалеко от села Искра.

На место происшествия оперативно выехали экстренные и профильные службы для ликвидации последствий обстрела и уточнения информации о состоянии пострадавших.

"В результате вражеской атаки, по предварительным данным, пострадали 6 человек. На месте работают бригады скорой медицинской помощи, пострадавшим оказывается необходимая помощь", — сообщает Изюмская МВА.

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Под ударом оказался региональный поезд № 811/812. С февраля 2026 года он курсирует ежедневно, кроме вторника.

На момент подготовки материала официальные данные о точном количестве пассажиров в поезде, характере травм пострадавших и окончательных масштабах повреждений железнодорожной инфраструктуры не обнародованы.

Что известно об обстрелах поездов "Укрзалізниці"

В последние дни российские войска усилили атаки на пассажирские поезда "Укрзалізниці", причем удары фиксируются сразу на нескольких направлениях.

Так, накануне под удар попал поезд "Киев — Сумы", который был заблаговременно остановлен после предупреждения мониторинговой группы "Укрзалізниці", а пассажиры и экипаж были эвакуированы до начала атаки.

Кроме того, 8 сентября российский беспилотник атаковал региональный поезд "Днепр — Запорожье", который также успели остановить и эвакуировать пассажиров. Впрочем, в результате этого удара погибла проводница поезда, которая после объявления эвакуации вернулась в вагон.

Еще один удар 8 сентября пришелся на пригородный поезд в Запорожской области — попадание произошло вблизи одного из вагонов. По данным "Укрзалізниці", перед атакой локомотивная бригада получила предупреждение об угрозе с воздуха, после чего поезд остановили и начали эвакуацию. Спустя очень короткое время двое пассажиров, не успевших отойти от поезда, получили осколочные ранения и были переданы медикам.

На фоне серии атак "Укрзалізниця" призывает пассажиров во время эвакуации безоговорочно выполнять указания железнодорожников, покидать поезд и укрываться или отходить на безопасное расстояние — не менее 200 метров, используя природные барьеры.

Кстати, из-за российских ударов и многочисленных остановок по соображениям безопасности поезда "Укрзалізниці" могут значительно отставать от расписания. В компании заявили, что отменять такие рейсы не будут, а пассажиры, которые решат отказаться от поездки, смогут вернуть билеты онлайн.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 16019, предусматривающий реформирование рынка железнодорожных перевозок в соответствии с правилами ЕС. Среди предложенных изменений — компенсации пассажирам за задержку или отмену поездов, а также усиление конкуренции между перевозчиками. Документ также должен способствовать развитию железнодорожной инфраструктуры и увеличению финансирования пассажирских перевозок.