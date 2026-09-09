Російський дрон влучив у пасажирський потяг на Харківщині: є поранені, на місці пожежа

Російський дрон поцілив у задню частину потяга, який курсував за маршрутом "Харків — Ізюм".

Російські війська вранці 9 вересня атакували залізничну інфраструктуру в Ізюмському районі Харківської області. Російський ударний безпілотник "Шахед" влучив у потяг сполученням "Харків — Ізюм", унаслідок чого постраждали люди. Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація.

Ворожа атака сталася сьогодні о 10:00 на залізничній станції поблизу села Іскра.

На місці події оперативно виїхали екстрені та профільні служби для ліквідації наслідків обстрілу та уточнення інформації про стан потерпілих.

"Внаслідок ворожої атаки попередньо постраждали 6 осіб. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надається необхідна допомога", — зазначає Ізюмська МВА.

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Під ударом опинився регіональний поїзд №811/812. Із лютого 2026 року він курсує щодня, крім вівторка.

На момент підготовки матеріалу офіційних даних про точну кількість пасажирів у потязі, характер травм постраждалих та остаточні масштаби пошкоджень залізничної інфраструктури не оприлюднено.

Що відомо про удари по поїздах "Укрзалізниці"

Останніми днями російські війська посилили атаки на пасажирські поїзди "Укрзалізниці", причому удари фіксують одразу на кількох напрямках.

Так, напередодні під удар потрапив поїзд "Київ — Суми", який завчасно зупинили після попередження моніторингової команди "Укрзалізниці", а пасажирів і екіпаж евакуювали до моменту атаки.

Також 8 вересня російський безпілотник атакував регіональний поїзд "Дніпро — Запоріжжя", який також встигли зупинити та евакуювати людей. Втім, внаслідок цього удару загинула провідниця поїзда, яка після оголошення евакуації повернулася до вагона.

Ще один удар 8 вересня припав на приміський поїзд у Запорізькій області — влучання сталося поблизу одного з вагонів. За даними "Укрзалізниці", перед атакою локомотивна бригада отримала попередження про повітряну загрозу, після чого поїзд зупинили та почали евакуацію. Через дуже короткий проміжок часу двоє пасажирів, які не встигли відійти від поїзда, отримали осколкові поранення та були передані медикам.

На тлі серії атак "Укрзалізниця" закликає пасажирів під час евакуації безумовно виконувати вказівки залізничників, залишати поїзд і переходити до укриття або на безпечну відстань — щонайменше 200 метрів із використанням природних бар’єрів.

До речі, через російські удари та численні безпекові зупинки потяги "Укрзалізниці" можуть суттєво відставати від графіка. У компанії заявили, що скасовувати такі рейси не будуть, а пасажири, які вирішать відмовитися від поїздки, зможуть повернути квитки онлайн.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16019, який передбачає реформування ринку залізничних перевезень за правилами ЄС. Серед запропонованих змін — компенсації пасажирам за затримку або скасування потягів, а також посилення конкуренції між перевізниками. Документ також має сприяти розвитку залізничної інфраструктури та збільшенню фінансування пасажирських перевезень.