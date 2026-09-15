Новая угроза: РФ построила в Орловской области базу для запуска реактивных "Гераней", — The Telegraph
Недалеко от российского села Цимбулова в Орловской области россияне построили новую базу для запуска реактивных беспилотников по территории Украины. Всего за несколько месяцев враг превратил пустующие сельскохозяйственные угодья в современный военный комплекс.
Населённый пункт Цимбулова стал центром российской кампании по применению реактивных дронов в войне с Украиной. Если ещё год назад этого объекта вообще не существовало, то в течение лета 2026 года он фигурирует практически в каждом отчёте о российских угрозах. Об этом сообщило издание The Telegraph, которое получило доступ к спутниковым снимкам территории новой российской базы.
Первые признаки "активности" на полигоне аналитики зафиксировали в начале этого лета. Тогда здесь, в частности, появились фундаменты для пусковых установок дронов. Еще через месяц было замечено появление еще 10 таких установок, а к августу на базе насчитывалось 16 пусковых установок. Также на территории было замечено более 100 дронов, которые стояли под открытым небом и уже были готовы к запуску в сторону Украины. Вокруг аналитики обнаружили также большое количество солнечных панелей, призванных обеспечить бесперебойное функционирование объекта даже во время отключения электроэнергии.
Каковы угрозы
Как пишет издание, самым серьёзным вызовом для украинской противовоздушной обороны стало использование Россией в ходе войны реактивных дронов "Герань-5". Это самый большой БПЛА из этой серии, который запускается из Цимбулова и несет 90-килограммовую боеголовку на расстояние более 900 километров. К тому же дрон может развивать скорость до примерно 600 километров в час.
Ударный дрон "Герань-4" — более ранняя версия этой российской разработки, которую ВС РФ также запускают с базы в районе Цимбулова. Он меньше по размерам и несколько медленнее, однако его скорость также довольно угрожающая, поскольку дрон способен развивать скорость примерно 450 километров в час.
В целом, как выяснили аналитики, на базе Цимбулова размещена 1 пусковая установка для "Герань-5" и 6 — для "Герань-4". Также там установлены более старые пусковые установки для "Герань-2" и "Герань-3".
Напомним, на днях советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, почему российские дроны "Герань-4" Seeker настолько точны. По его словам, речь идет о "китайских решениях", которые россияне используют против украинцев.
Кроме того, Институт изучения войны (ISW) сообщал, что РФ расширяет производство ударных дронов "Герань" в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.