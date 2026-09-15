Новая угроза: РФ построила в Орловской области базу для запуска реактивных "Гераней", — The Telegraph

Недалеко от российского села Цимбулова в Орловской области россияне построили новую базу для запуска реактивных беспилотников по территории Украины. Всего за несколько месяцев враг превратил пустующие сельскохозяйственные угодья в современный военный комплекс.

Населённый пункт Цимбулова стал центром российской кампании по применению реактивных дронов в войне с Украиной. Если ещё год назад этого объекта вообще не существовало, то в течение лета 2026 года он фигурирует практически в каждом отчёте о российских угрозах. Об этом сообщило издание The Telegraph, которое получило доступ к спутниковым снимкам территории новой российской базы.

Спутниковый снимок новой базы для запуска реактивных БПЛА россиян в Орловской области Фото: The Telegraph

Первые признаки "активности" на полигоне аналитики зафиксировали в начале этого лета. Тогда здесь, в частности, появились фундаменты для пусковых установок дронов. Еще через месяц было замечено появление еще 10 таких установок, а к августу на базе насчитывалось 16 пусковых установок. Также на территории было замечено более 100 дронов, которые стояли под открытым небом и уже были готовы к запуску в сторону Украины. Вокруг аналитики обнаружили также большое количество солнечных панелей, призванных обеспечить бесперебойное функционирование объекта даже во время отключения электроэнергии.

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Новая база для запуска "Гераней" была построена в короткие сроки Фото: The Telegraph

Каковы угрозы

Как пишет издание, самым серьёзным вызовом для украинской противовоздушной обороны стало использование Россией в ходе войны реактивных дронов "Герань-5". Это самый большой БПЛА из этой серии, который запускается из Цимбулова и несет 90-килограммовую боеголовку на расстояние более 900 километров. К тому же дрон может развивать скорость до примерно 600 километров в час.

Ударный дрон "Герань-4" — более ранняя версия этой российской разработки, которую ВС РФ также запускают с базы в районе Цимбулова. Он меньше по размерам и несколько медленнее, однако его скорость также довольно угрожающая, поскольку дрон способен развивать скорость примерно 450 километров в час.

В целом, как выяснили аналитики, на базе Цимбулова размещена 1 пусковая установка для "Герань-5" и 6 — для "Герань-4". Также там установлены более старые пусковые установки для "Герань-2" и "Герань-3".

Напомним, на днях советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, почему российские дроны "Герань-4" Seeker настолько точны. По его словам, речь идет о "китайских решениях", которые россияне используют против украинцев.

Кроме того, Институт изучения войны (ISW) сообщал, что РФ расширяет производство ударных дронов "Герань" в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.