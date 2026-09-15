Нова загроза: РФ звела в Орловській області базу для запуску реактивних "Гераней", — The Telegraph

Поблизу російського села Цимбулова в Орловській області росіяни звели нову базу для запуску реактивних безпілотників по території України. Всього за кілька місяців ворог перетворив порожні сільськогосподарські угіддя на сучасний військовий комплекс.

Населений пункт Цимбулова став центром російської кампанії з використання реактивних дронів у війні з Україною. Якщо ще рік тому об'єкта взагалі не існувало, то упродовж літа 2026 він фігурує практично у кожному звіті про російські загрози. Про це розповіло видання The Telegraph, яке отримало доступ до супутникових знімків території нової російської бази.

Супутниковий знімок нової бази для запуску реактивних БпЛА росіян в Орловській області Фото: The Telegraph

Перші ознаки "активності" на полігоні аналітики зафіксували на початку цього літа. Тоді тут з'явилися зокрема фундаменти для пускових установок дронів. Ще через місяць помітили появу ще 10 таких установок, а до серпня на базі було 16 пускових установок. Також на території помітили понад 100 дронів, що стояли просто неба і вже були готові до запуску в бік України. Довкола аналітики виявили також велику кількість сонячних панелей, покликані забезпечити безперебійне функціонування об’єкта навіть під час відключення електроенергії.

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Нова база для запуску "Гераней" була зведена за короткий час Фото: The Telegraph

Які найбільші загрози

Як пише видання, найбільшим викликом для української протиповітряної оборони стало використання Росією у війні реактивних дронів "Герань-5". Це найбільший БпЛА із цієї серії, який запускається із Цимбулова, і який несе 90-кілограмову боєголовку на відстань понад 900 кілометрів. До того ж дрон може розвивати швидкість до приблизно 600 кілометрів на годину.

Ударний дрон "Герань-4" — старіша версія цієї розробки росіян, яку ЗС РФ також запускають з бази у районі Цимбулова. Він менший за розмірами і дещо повільніший, проте його швидкість також доволі загрозлива, оскільки дрон здатен долати приблизно 450 кілометрів на годину.

Загалом, як з'ясували аналітики, на базі Цимбулова розміщено 1 пускову установку для "Герань-5" та 6 — для "Герань-4". Також там обладнані старіші пускові установки для "Герань-2" та "Герань-3".

Нагадаємо, днями радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, чому російські дрони "Герань-4" Seeker такі влучні. За його словами, йдеться про "китайські рішення" росіяни проти українців.

Також Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що РФ розширює виробництво ударних дронів "Герань" в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.