Буданов поздравил таинственного топ-генерала украинской разведки: что раскрыло одно фото

Глава офиса президента и бывший глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов опубликовал поздравление с днем рождения боевого генерала-разведчика. В поздравлении есть фото военного, но без лица и в неуказанной местности. Что показало единственное изображение, которым Буданов проиллюстрировал поздравление?

Сообщение бывшего главы ГУР о боевом генерале украинской разведки появилось утром 19 сентября. Буданов написал, что поздравляет "побратима, специалиста, государственного деятеля", и подчеркнул, что работа этого генерала — пример "высочайшего профессионализма". Он пожелал побратиму здоровья, сил, Победы и "новых успешных операций".

Буданов опубликовал лаконичное поздравление, но не указал имени генерала-разведчика. Зато есть одна фотография, на которой, вероятно, запечатлен человек, отмечающий 19 сентября свой день рождения.

Операции ГУР МОУ — поздравление от Буданова 19 сентября 2026 года Фото: Скриншот

На фотографии, которой экс-глава ГУР проиллюстрировал поздравление генерала, виден крепкий мужчина в одежде, похожей на военную форму, в кепке, темных очках и защитной бандане, закрывающей нижнюю половину лица. Мужчина стоит спиной и держит в руках, вероятно, автомат Калашникова: разглядеть лицо "именинника" невозможно. Тем временем напротив возможного украинского разведчика полукругом стоит группа из 20 вооруженных мужчин. Видим, что они одеты в различные варианты камуфляжа, на головах — тюрбаны, шарфы, балаклавы, в руках — также, по-видимому, автоматы Калашникова: нет единообразной военной формы, поэтому они больше похожи на боевиков, повстанцев, неформализованные вооруженные формирования. Местность и внешний вид вооруженных людей могут свидетельствовать о том, что фото сделано в Африке: другой информации нет.

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Операции ГУР МОУ — фото с генералом, получившим поздравления от Буданова 19 сентября 2026 года Фото: Facebook / Кирило Буданов

Операции ГУР МОУ — что известно о деятельности в Африке

Отметим, что Фокус и другие СМИ писали о возможных операциях ГУР на африканском континенте. В частности, в 2024 году представитель разведки Андрей Юсов признал, что Украина оказала определенную помощь туарегам, которые в Мали воюют с местной армией и наемниками ВПК "Вагнер". Выяснилось, что туареги разгромили колонну "вагнеровцев", а украинская разведка предоставила им информацию для успешного проведения спецоперации. 12 сентября 2026 года телеканал CNN опубликовал расследование о деятельности Украины в Африке и сообщил, что в Мали находятся около 15 операторов дронов, которые передают опыт одной группировке повстанцев на севере Мали. Между тем в сети появились кадры нападения туарегов на лагерь российского "Африканского корпуса", пришедшего на смену ЧВК "Вагнер": дроны свободно летали между палатками и военной техникой. В апреле медиа RF1 выяснило, что около 200 украинских офицеров, вероятно, находятся в Ливии и имеют возможность запускать, например, морские дроны для нанесения ударов по танкерам теневого флота РФ.

Напоминаем, что в августе стало известно о внезапной гибели в Африке российского пилота-"вагнеровца", который, возможно, летал на Су-24 или Ми-24.