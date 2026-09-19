Буданов привітав таємничого топгенерала української розвідки: що розкрило одне фото

Глава офісу президента та ексглава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов опублікував привітання з днем народження бойового генерала-розвідника. У привітанні є фото військового, але без обличчя та у невказаній місцевості. Що показало єдине зображення, яким Буданов проілюстрував привітання?

Допис ексглави ГУР про бойового генерала української розвідки з'явився зранку 19 вересня. Буданов написав, що вітає "побратима, фахівця, державника", та наголосив, що робота цього генерала — приклад "найвищого професіоналізму". Він побажав побратиму здоров'я, ресурсів, Перемоги та "нових успішних операцій".

Буданов опублікував лаконічне привітання, але не вказав імені бойового генерала-розвідника. Натомість є одне фото, на якому, ймовірно, зображено людину, яка 19 вересня відзначає день народження.

Операції ГУР МОУ — привітання від Буданова 19 вересня 2026 року Фото: Скриншот

На фотографії, якою ексглава ГУР проілюстрував привітання генерала, бачимо кремезного чоловіка в одязі, схожому на військову форму, у кепці, темних окулярах та захисній бандані, яка закриває нижню половину обличчя. Чоловік стоїть спиною та тримає в руках, ймовірно, автомат Калашникова: обличчя "іменинника" роздивитись неможливо. Тим часом навпроти можливого українського розвідника півколом стоїть група з 20 озброєних чоловіків. Бачимо, що вони вдягнуті у різні варіанти камуфляжу, на головах тюрбани, шарфи, балаклави, в руках — також автомати Калашникова (орієнтовно): немає однорідної військової форми, тому вони більше схожі на бойовиків, повстанців, неформалізовані збройні формування. Місцевість та зовнішній вигляд озброєних людей може говорити, що фото зроблене в Африці: іншої інформації немає.

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Операції ГУР МОУ — фото з генералом, який отримав привітання від Буданова 19 вересня 2026 року Фото: Facebook / Кирило Буданов

Операції ГУР МОУ — що відомо про діяльність в Африці

Зазначимо, Фокус та інші медіа писали про можливі операції ГУР на Африканському континенті. Зокрема, у 2024 році представник розвідки Андрій Юсов визнав, що Україна надала певну допомогу туарегам, які у Малі воюють зі місцевою армією та з найманцями ВПК "Вагнер". З'ясувалось, що туареги розгромили колону "вагнерівців", а українська розвідка надала їм інформацію задля успішної спецоперації. 12 вересня 2026 року медіа CNN опублікувало розслідування про діяльність України в Африці та розповіло, що у Малі перебуває близько 15 операторів дронів, які передають досвід одному угрупуванню повстанців на півночі Малі. Тим часом у мережі з'явились кадри нападу туарегів на табір російського "Африканського корпусу", який прийшов замість ПВК "Вагнер": дрони вільно літали між наметами та військовою технікою. У квітні медіа RF1 з'ясувало, що близько 200 українських офіцерів, ймовірно, перебувають у Лівії та мають можливість запускати, наприклад, морські дрони для ударів по танкерах тіньового флоту РФ.

Нагадуємо, у серпні стало відомо про раптову загибель в Африці російського пілота-"вагнерівця", який міг літати на Су-24 чи Мі-24.