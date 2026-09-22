Один из крупнейших в регионе: дроны нанесли удар по Самарскому НПЗ "Роснефти", бушует сильный пожар (видео)

В ночь на 22 сентября беспилотники атаковали Самарскую область России. После серии взрывов и ударов разразился масштабный пожар в промышленной зоне Самары.

Дроны нанесли удар по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самаре. Об этом сообщили OSINT-каналы.

В сети появились кадры атаки на объект. На них слышны звуки взрывов, работа российской противовоздушной обороны, а также видны яркие вспышки, зарево в небе и огромный столб дыма, который начал окутывать Самару.

Кадры атаки дронов на Куйбышевский НПЗ 22 сентября

По данным канала Exilenova+, под атакой БПЛА могла оказаться технологическая установка первичной переработки нефти АВТ-5. В свою очередь, мониторинговый канал Supernova+ сообщил, что возгорание после попадания было зафиксировано в районе между установками АВТ-4 и АВТ-5.

В то же время на момент публикации официальных данных о последствиях атаки на завод не было. Российские власти не подтверждали нанесение удара по НПЗ, однако в регионе этой ночью объявляли воздушную тревогу из-за угрозы со стороны БПЛА.

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Чем примечателен Куйбышевский НПЗ

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод считается одним из крупнейших нефтяных предприятий в этом регионе РФ. Завод входит в состав гигантской компании "Роснефть". Из открытых источников известно, что в 2024 году завод переработал около 4,7 миллиона тонн нефти, или примерно 94,4 тысячи баррелей в сутки. В целом его мощности составляют 7 миллионов тонн нефти в год.

Куйбышевский НПЗ производит бензин, дизельное топливо, мазут, растворители и т. д. Известно, что завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов и является важным объектом для обеспечения логистических потребностей российской армии.

Напомним, в ночь на 20 сентября дроны подвергли массированной атаке Московский НПЗ, который защищен несколькими рубежами российской ПВО.

Кроме того, на днях дроны подвергли массированной атаке НПЗ в российском Ярославле.