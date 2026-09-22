Один з найбільших у регіоні: дрони уразили Самарський НПЗ "Роснєфті", вирує сильна пожежа (відео)

У ніч на 22 вересня безпілотники атакували Самарську область Росії. Після серії вибухів та прильотів здійнялася масштабна пожежа у промисловій зоні Самари.

Дрони уразили Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі. По це повідомили OSINT-канали.

Кадри атаки на об'єкт поширили у мережі. На них чутно звуки вибухів, роботу російської протиповітряної оборони, а також видно яскраві спалахи, заграву у небі та великий стовп диму, який почав затягувати Самару.

Кадри атаки дронів на Куйбишевський НПЗ 22 вересня

За даними каналу Exilenova+, під атакою БпЛА могла опинитися технологічна установка первинної переробки нафти АВТ-5. Натомість моніторинговий канал Supernova+ повідомив, що займання після влучання було зафіксовано у районі між установками АВТ-4 та АВТ-5.

Водночас офіційних даних щодо наслідків атаки на завод на момент публікації не було. Російська влада не підтверджувала удар по НПЗ, проте у регіоні цієї ночі оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

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Чим особливий Куйбишевський НПЗ

Куйбишевський нафтопереробний завод вважається одним із найбільших нафтових підприємств у цьому регіоні РФ. Завод входить до складу компанії-гіганта "Роснєфть". З відкритих джерел відомо, що у 2024 році завод переробив близько 4,7 мільйона тонн нафти, або приблизно 94,4 тисячі барелів на добу. Загалом його потужності складають 7 мільйонів тонн нафти у рік.

Куйбишевський НПЗ бензини, дизельне паливо, мазути, розчинники тощо. Загалом відомо, що завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів і є важливим об'єктом для забезпечення потреб логістики російської армії.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня дрони масовано атакували Московський НПЗ, який захищений кількома рубежами російської ППО.

Також днями дрони масовано атакували НПЗ у російському Ярославлі.