РФ готовит комплексные удары по энергетике: у врага есть отдельные планы на некоторые города, — Шмыгаль

Украина получила подробные документы о подготовке России к новым ударам по объектам энергетики зимой. Россияне подробно описали, какие объекты и каким количеством и типом оружия планируют атаковать. При этом для некоторых городов в РФ предусмотрены отдельные сценарии.

Враг планирует нанести комплексные удары по объектам энергетики: от теплоснабжения до водоснабжения, водоотведения, уничтожения наших электростанций, уничтожения межсистемных соединений и т. д. Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

"На прошлой неделе мы получили от наших спецслужб материалы, которые они получили от российской стороны — стратегия действий российских террористов на эту зиму. Она поразила наших партнеров, как и нас, своим цинизмом, таким холодным террористическим расчетом того, как уничтожать нашу энергетику", — рассказал чиновник.

Он добавил, что планы противника охватывают объекты энергетики как на границе Украины с Европой, так и через Днепр.

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Украина получила два обширных документа с планами россиян по зимним обстрелам. Они четко изложены — с таблицами и точными расчетами количества оружия, необходимого для уничтожения каждого объекта инфраструктуры.

"Всё рассчитано, наряды (они так их называют) на каждый объект распределены", — пояснил Шмыгаль.

Кроме того, Украина узнала, что у россиян есть отдельные планы в отношении крупных городов. В частности, это касается Киева, Харькова, Одессы, городов с населением около полумиллиона человек и т. д.

Как Украина готовится к планам РФ

Украина, в свою очередь, готовится к отражению вражеских ударов. Уже построено более 200 капитальных бетонных сооружений (шелтеров) над объектами, которые россияне определили в своих планах как приоритетные. Также устанавливаются предвзрывные экраны и сетки против FPV-дронов.

В настоящее время власти активно сотрудничают со странами-партнерами с целью накопления необходимых ресурсов для оперативного ремонта поврежденных объектов энергетики, добавил министр. Однако, как подчеркнул чиновник, защитить всю инфраструктуру "бетонным куполом" невозможно.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что россияне накапливают баллистические ракеты для зимних ударов по Украине.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что должна сделать РФ для заключения энергетического перемирия.